Aika Ukrainan auttamiseksi ei ole loppumassa kesken

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle mittavaa aseapua Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan ensimmäisistä viikoista lähtien. Vaikka apuun ei ole toistaiseksi sisältynyt esimerkiksi hävittäjiä eikä tiedustelutietoja, jotka mahdollistaisivat iskut syvälle venäläisjoukkojen selustaan, mitään ei Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Shermanin mukaan ole kategorisesti suljettu pois.

– Presidentti Joe Biden kuuntelee hyvin tarkkaan presidentti Volodomyr Zelenskyin pyyntöjä ja pyrkii täyttämään hänen tarpeensa taistelukentällä, Sherman sanoo ranskalaislehti Le Monden haastattelussa.

– Ukrainan tarpeet ovat eläneet tämän hirvittävän hyökkäyssodan pitkittyessä. Yhdysvallat ja 50 muuta maata ovat tehneet paljon töitä täyttääkseen nämä tarpeet kaikin mahdollisin tavoin, taloudellisesta, humanitaarisesta ja energia-alan tuesta turvallisuusapuun. Tilanne on kehittyvä, ja maailma pyrkii toimimaan kunakin hetkenä niin, että voidaan vastata Ukrainan tarpeisiin ja tukea sen kansalaisten pyrkimyksiä päättää itse omasta kohtalostaan, hän toteaa.

Varaulkoministeri Sherman torjuu jyrkästi näkemykset, joiden mukaan aika Ukrainan auttamiseksi olisi loppumassa kesken.

– Niin ei missään nimessä ole. Vladimir Putinin käynnistämän hirvittävän hyökkäyssodan joka vaiheessa Ukrainan kansaa on aliarvioitu. Aivan alussa, tällä viikolla tasan vuosi sitten, kuviteltiin, että Putin valtaisi Kiovan yhdessä päivässä. Niin ei tapahtunut. Vuosi on kulunut, eikä hän ole vallannut juuri mitään, Sherman sanoo.

– Ukrainan kansa osoittaa poikkeuksellista tahtoa, sitoutumista ja rohkeutta, ja niin osoittaa myös muu maailma. Väsymys voi toki saada yliotteen – myös ukrainalaisista. Hyvin nopeasti he kuitenkin kokoavat itsensä ja nousevat jälleen. Kun olin äskettäin Kiovassa, minuun teki taas kerran suuren vaikutuksen se, miten he sopeutuvat hyvin vaikeisiin oloihin, joissa heidän on elettävä, samoin kuin heidän päättäväisyytensä puolustaa maataan ja elämänmuotoansa, hän toteaa.

Putinin aloittama sota ei hänen mukaansa ole hirvittävä asia vain Ukrainan kansan ja Euroopan turvallisuuden kannalta, vaan se myös uhkaa energian ja elintarvikkeiden saantia sekä taloudellista turvallisuutta kaikkialla maailmassa.

– Jos Putin voi tehdä näin Ukrainalle – tunkeutua suvereeniin maahan, julistaa sen alueen omakseen, päättää, miten ihmisten tulisi elää, siepata lapsia ja lähettää heidät ”uudelleenkoulutusleireille”, silloin myös joku muu saattaisi päättää toimia vastaavalla tavalla ja olettaa selviävänsä rangaistuksetta, hän huomauttaa.

– Münchenin turvallisuuskonferenssissa varapresidentti Kamala Harris puhui moraalisesta paheksuttavuudesta ja laillisen edesvastuun tarpeesta. Uskon, että koko maailma on saavuttamassa yhteisen näkemyksen tässä asiassa, kun saamme lisää tietoa [Ukrainassa tapahtuneista] hirvittävistä rikoksista ihmisyyttä vastaan.