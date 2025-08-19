Ähtärin eläinpuiston joogaava karhu on kuollut 34-vuotiaana

Ähtärin eläinpuiston Mimmi-karhu on kuollut 34-vuotiaana. Eläinpuisto kertoo asiasta tiedotteessa.

Korkea ikä toi karhulle mukanaan luonnollisia vanhuuden vaivoja, etenkin hampaiden osalta, ja siksi sen vointia on seurattu viime vuodet erityisen tarkasti. Eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski kertoo tiedotteessa, että aamulla eläinlääkärin tekemä kattava terveystarkastus antoi nopeasti käsityksen Mimmin yleiskunnosta ja päätös iäkkään karhun lopetuksesta tehtiin yhdessä eläinlääkärin ja eläintenhoitajien kanssa.

Ruskeakarhunaaras Mimmi syntyi Ähtärin eläinpuistossa 1991. Karhujen elinikä luonnossa voi olla jopa 30 vuotta, mutta usein se jää alle 20 vuoteen. Luonnossa karhut kuolevat usein sairauksiin tai vanhuuteen talviuniensa aikana omassa pesässään.

Mimmi oli voimakasluonteinen karhu ja erinomainen emo, joka ehti kasvattaa useamman pentueen. Sen jälkeläisiä löytyy suomalaisten eläintarhojen lisäksi myös ympäri Eurooppaa. Ähtärin eläinpuistoon jäävät Mimmin jälkeläisistä 14-vuotias Jaki, sekä yhdeksänvuotiaat kolmoset Kasper, Jesper ja Joonatan.

Ähtärin eläinpuiston mukaan monet muistavat Mimmin joogaavana karhuna, joka sai nuoruudessaan myös kansainvälistä huomiota venyttelyillään. Mimmi oppi venyttelen aikoinaan emoaan Santraa seuraamalla ja siirsi taidon puolestaan omille jälkeläisilleen. Karhut nähdään Ähtärissä usein venyttelemässä taidokkaasti omaksi ilokseen.