Agentit salakuljettivat ukrainalaisia SIM-kortteja Venäjälle

Ukrainan turvallisuuspalvelun vastavakoilu SSU on pidättänyt Kiovan alueella kaksi venäläistä agenttia. He salakuljettivat FSB:n käskystä ukrainalaisia SIM-kortteja Venäjälle käytettäväksi drooneissa, uutisoi Ukrinform.

Mikrosiruilla parannetaan venäläisten miehittämättömien ilma-alusten viestintä- ja navigointiominaisuuksia.

Tutkinnassa selvisi, että operaation toteuttivat kaksi Kiovan alueen asukasta, joista toinen oli entinen poliisi.

SSU:n mukaan saatuaan ohjeita Venäjän tiedustelupalvelulta agentit ostivat ensin ukrainalaisia SIM-kortteja ja lähettivät ne sitten Euroopan unionin maihin salatakseen toimitusreittinsä. Sieltä kortit lähetettiin Naberežnyje Tšelnyyn ja Jelabugaan Tatarstaniin, missä sijaitsee miehittämättömien ilma-alusten tuotantolaitoksia.

Venäläisten agenttien toinen tehtävä oli värvätä ukrainalaisten matkaviestinyritysten työntekijöitä keräämään tiedustelutietoja ukrainalaisilta operaattoreilta.

SSU paljasti vihamielisen toiminnan, dokumentoi agentit ja pidätti heidät. Etsintöjen aikana takavarikoitiin agenttien älypuhelimet, jotka sisälsivät todisteita yhteyksistä heidän FSB-edustajaansa ja ulkomaisiin rikoskumppaneihinsa. Etsinnässä löydettiin myös erä Venäjälle lähetettäväksi valmisteltuja SIM-kortteja.

SSU:n tutkijat ovat nostaneet pidätettyjä vastaan syytteet Ukrainan rikoslain nojalla sotatilalain aikana tehdystä valtionpetoksesta. Heitä uhkaa elinkautinen vankeusrangaistus ja omaisuuden takavarikointi.

Tutkinta on käynnissä muiden EU-maissa toimivien venäläisverkoston jäsenten saamiseksi oikeuden eteen.