”Absurdia” – kansanedustaja ihmettelee miksi ”verorahoilla tehdään kampanjaa vasemmistolle”

"Hallitus on paha, Göebbels, Göring, köyhät kyykkyyn ja rikkaat rikastuu!"@PekkarinenElina ja Hiilamo tekevät vaalikampanjaa vasemmistolle veronmaksajien rahoilla. Kitinää ja kätinää kuuluu, mutta kumpikaan ei osaa kertoa, miten 10-12 MRD€ kestävyysvaje paikataan? Absurdia. pic.twitter.com/yWdbBOSX8e