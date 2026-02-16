”Absurdia” – kansanedustaja ihmettelee miksi ”verorahoilla tehdään kampanjaa vasemmistolle”

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ottaa kantaa sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon kolumniin Ylellä ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen LinkedIn-kirjoitukseen.
Hiilamo vertaa hallituksen toimia natsi-Saksan aikoihin, jolloin piti valita ”tykit vai voi”. Hiilamon mielestä Suomen puolustusmenojen kasvu voi muodostua vakavaksi uhaksi sosiaaliselle turvallisuudelle. Siksi säästöissä pitäisi Hiilamon mukaan puuttua laajaa joukkoa koskettaviin etuuksiin kuten esimerkiksi lapsilisiin sekä eläkkeisiin. Hänen mukaansa hallitus on ”ampunut sosiaaliturvan reikiä täyteen”.
Elina Pekkarinen puolestaan arvostelee, ettei sopeutuksissa ole kuunneltu asiantuntijoiden ja virkamiesten ehdotuksia. Hänen mukaansa Suomessa ”vauraat vaurastuvat, rikkaat rikastuvat ja köyhiltä viedään tuhkatkin pesästä, koska arvot ovat ankarat”.
– ”Hallitus on paha, Göebbels, Göring, köyhät kyykkyyn ja rikkaat rikastuu!” kommentoi kirjoituksia Tere Sammallahti.
– Elina Pekkarinen ja [Heikki] Hiilamo tekevät tekevät vaalikampanjaa vasemmistolle veronmaksajien rahoilla. Kitinää ja kätinää kuuluu, mutta kumpikaan ei osaa kertoa, miten 10-12 miljardin euron kestävyysvaje paikataan? Absurdia, Sammallahti kommentoi.
