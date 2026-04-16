Näitä Kelan kirjeitä ei enää jaeta, siirtyvät verkkoon

Viranomaisten kirjeet siirtyivät huhtikuun puolivälissä ensisijaisesti sähköisiksi, eikä samaa postia enää lähetetä paperilla. Kelan mukaan sen päätökset ja kirjeet toimitetaan jatkossakin Omakelaan, josta asiakkaat saavat ilmoituksen erikseen.

Muutos tuli voimaan 14. huhtikuuta osana valtion Digi ensin -hanketta. Jatkossa viranomaisposti ohjataan Suomi.fi-viesteihin, joka toimii julkisen hallinnon yhteisenä sähköisenä postilaatikkona.

Kela ei kuitenkaan siirrä varsinaisia päätöksiä Suomi.fi-palveluun, vaan käyttää sitä heräteviestien lähettämiseen. Varsinaiset asiakirjat luetaan edelleen Omakelassa.

– Jo yli 1,9 miljoonaa asiakasta saa Kelan kirjeet ilman paperipostia, ja yli puolet saa ilmoituksen Suomi.fi-viestien kautta, kun OmaKelassa on uusi päätös tai kirje, sanoo ryhmäpäällikkö Anu Lantonen Kelasta.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että jos asiakas asioi Omakelassa ja on ilmoittanut yhteystietonsa, kirjeitä ei enää lähetetä paperilla. Ilmoitus uudesta päätöksestä tulee Suomi.fi-viestinä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Paperiposti ei kuitenkaan katoa kokonaan. Ne asiakkaat, jotka eivät käytä Omakelaa tai ovat erikseen valinneet paperisen toimitustavan, saavat kirjeet edelleen postitse.

Suomi.fi-viestit otetaan käyttöön yleensä siinä vaiheessa, kun henkilö kirjautuu johonkin julkisen hallinnon sähköiseen asiointipalveluun, kuten Omakelaan tai Omakantaan. Muutos ei koske esimerkiksi alaikäisiä tai edunvalvonnassa olevia.

Viranomaispostin sähköistyminen on osa laajempaa muutosta, jossa julkinen hallinto pyrkii vähentämään paperipostia ja siirtämään asioinnin digitaaliseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa yhä useammalle sitä, että viranomaiskirjeet löytyvät jatkossa vain verkosta – ja paperinen kirje jää poikkeukseksi.