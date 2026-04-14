Nämä etuudet yhdistettäisiin yleistukeen seuraavaksi

Selvitys perusturvaetuuden rahoituksesta ja suhteesta ansioturvaan on valmistunut.

Sosiaaliturvakomitean arviointi- ja selvitysryhmän laatima selvitys tarkastelee perusturvaetuuksien yhdistämisen mahdollista seuraavaa vaihetta eli vähimmäismääräisten sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen ja Kelan kuntoutusrahan yhdistämistä työttömälle työnhakijalle maksettavan yleistuen kanssa.

Selvityksen taustalla on parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean vuonna 2023 julkaistu välimietintö, jossa esitettiin perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä osana sosiaaliturvauudistusta.

Yhden perusturvaetuuden tavoitteena olisi yksinkertaistaa ja selkeyttää etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa vaiheittain sekä helpottaa siirtymistä etuudelta toiselle. Yksi perusturvaetuus olisi edelleen syyperusteinen etuus.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvä yleistukiuudistus toteuttaa osittain komitean ehdotusta yhdestä perusturvaetuudesta. Toukokuussa 2026 voimaan tuleva yleistuki korvaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan.

Nyt valmistunut selvitys tarkastelee yleistuen seuraavaa mahdollista kehitysaskelta, jossa yleistukeen yhdistettäisiin vähimmäismääräinen sairauspäiväraha, vähimmäismääräiset vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräinen Kelan kuntoutusraha. Jos perusturvaetuuksien yhdistämistä jatketaan, tulee myös etuuksien rahoitusta tarkastella.

Nykyisin perusturvaetuuksia rahoitetaan sekä valtion ja kuntien verovaroista että sosiaalivakuutusmaksuilla.

Selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoja, jossa vakuutusmaksurahoitus poistettaisiin kokonaan työttömyysturvan ja sairausvakuutuksen perusturvasta tai jossa perusturvan vakuutusmaksurahoitus yhtenäistettäisiin jollain tapaa.

Kuntien rahoitusosuuksilla työttömyysturvasta pyritään luomaan kannustimia kunnille edistää työllisyyttä. Selvityksessä pohdittiin vaihtoehtoa, että hyvinvointialueille lisättäisiin rahoitusosuus sairauspäivärahasta, minkä tarkoitus olisi luoda kannustimia potilaiden tehokkaampaan hoitoon. Yksi yhtenäistämisvaihtoehto olisi myös poistaa kuntien rahoitusvastuut työttömyysturvasta.

Selvityksen mukaan rahoituksen yhtenäistäminen voisi selkeyttää rahoitusta järjestelmän näkökulmasta, joskin muutokset eivät todennäköisesti näkyisi juurikaan etuudensaajalle.

Selvitys toteaa, että muutos saattaisi lisätä tarvetta myös merkittävälle ansioturvan rahoitusuudistukselle.

Sosiaaliturvakomitean välimietinnön mukaan yksi perusturvaetuuksien yhdistämisen tavoite on helpottaa siirtymiä eri riskitilanteiden, kuten työttömyyden ja sairauden, välillä. Koska ansioturvan ehdot vaikuttavat siihen, ketkä kuuluvat perusturvan piiriin, voisi uudistus luoda painetta yhtenäistää myös ansioturvan saamisen ehtoja, kuten esimerkiksi etuuden perusteena olevien tulojen määrittelyä.