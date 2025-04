”Absurdia” – Donald Trumpin kommenttia Sumyn verilöylystä ihmetellään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut Venäjän eilistä ohjusiskua Koillis-Ukrainan Sumyn kaupunkiin. Iskussa kuoli 34 ihmistä ja loukkaantui yli sata.

– Mielestäni se oli hirveää, ja minulle kerrottiin, että he tekivät virheen, mutta mielestäni tämä on kauhea asia, Trump vastasi toimittajan kysymykseen lentokoneessaan ja toisti jälleen kerran, että sota ”ei olisi edes alkanut”, jos hän olisi ollut presidenttinä.

Venäläinen oppositiopoliitikko ja shakkimestari Garry Kasparov pitää lausuntoa käsittämättömänä.

– Ensimmäinen ihminen, joka antaa absurdeja tekosyitä Venäjälle, joka tappaa lisää ukrainalaisia ohjuksin ja rypäleammuksin, ei ole Putin, vaan Trump? Erehdys?! Entäpä ne viimeiset sata kertaa, jolloin tämä on tapahtunut? Säälittävää, Kasparov kommentoi.

The first person to make absurd excuses for Russia slaughtering more Ukrainian civilians with ballistic missiles and cluster munitions wasn’t Putin, but Trump. A mistake?! What about the last hundred times it happened? Pathetic. https://t.co/sYNJbVXYOZ

— Garry Kasparov (@Kasparov63) April 14, 2025