Abortti ei enää ole USA:ssa perusoikeus – päätös tuntuu väärältä, mutta kertoo siitä, että tuomioita ei jaeta huutoäänestyksellä

USA:ssa aborttiriitely ottaa jälleen lisää kierroksia, kun korkein oikeus kumosi niin sanotun Roe vs. Wade -ennakkotapauksen vuodelta 1973. Aiemmin julkisuuteen oli vuotanut päätöksen luonnos, joten tätä osattiin odottaa.

Säästän teidät pitkästyttäviltä yksityiskohdilta ja hyppään suoraan seurauksiin: jatkossa kukin osavaltio päättää itse, onko abortti laillinen vai ei ja millä edellytyksin.

Osa kansasta on tyrmistynyt. Päätös tarkoittaa arvioiden mukaan, että yli kymmenessä osavaltiossa abortti kielletään kokonaan ja yli kahdessakymmenessä osavaltiossa oikeutta aborttiin rajoitetaan merkittävästi. Seuraukset tuntuvat miljoonille, etenkin köyhille naisille, joilla ei ole varaa shoppailla laillisen abortin osavaltioon.

Luvassa on henkarilla veivattuja tee se itse -abortteja, hämärillä kujilla operoivia puoskareita ja kelvottomiin olosuhteisiin syntyviä ”vahinkolapsia”.

Toiset sanovat, että demokratia paranee, koska jatkossa abortista päätetään kussakin osavaltiossa vaaleilla. Mikä ikinä aborttilaki onkaan, sillä joka tapauksessa on osavaltiossa kansalaistensa tuki. Niin ei tähän saakka ole ollut.

Fox Newsin keskustelussa todettiin, että jos on tyytymätön oman osavaltionsa aborttilakiin, voi muuttaa muualle.

Kun 16-vuotias, kadulla asuva, apteekkeja ryöstelevä ja itseään myyvä pirinisti tulee vahingossa raskaaksi, en ole ihan varma miten hyvin Fox Newsin ideaali toiseen osavaltioon muuttamisesta on toteutettavissa. Joka tapauksessa heidän argumenttinsa on, että muutos lisää vapautta ja kansanvaltaa.

Koko vyyhdin perimmäinen syy on korkeimman oikeuden tulkinta USA:n perustuslaista. Tulkinnoista voi luonnollisestikin kiistellä, mutta ilmeisesti tuorein ratkaisu on oikeudellisesti vähintäänkin kohtuullisesti perusteltu.

Sen sijaan aborttioikeuden varmistanut Roe vs. Wade vuodelta 1973 oli jopa nyt jo kuolleen korkeimman oikeuden demokraattituomarin, Ruth Bader-Ginsburgin mielestä hataralla pohjalla. Hän kannatti laajaa aborttioikeutta, mutta toivoi, että ennakkotapaus olisi ollut juridisesti vankempaa tekoa.

USA:ssa on kuitenkin valtava kansalaisliikehdintä sen puolesta, että korkeimman oikeuden ei olisi pitänyt kumota Roe vs. Wadea. Syy on, että kumoamisen seuraukset ovat joissain osavaltioissa naisille katastrofaaliset.

Lisäksi vedotaan siihen, että enemmistö amerikkalaisista kannattaa aborttioikeutta. Se on totta.

Arvostetun Pew Reasearchin tekemän kyselyn mukaan 61 prosenttia amerikkalaisista sanoo, että abortin tulisi olla laillinen suurimmassa osassa tapauksista, kun 37 prosenttia amerikkalaisista haluaisi, että abortti olisi laiton suurimmassa osassa tapauksista.

Ongelma näissä argumenteissa kuitenkin on, että oikeuden tuomioita ei jaeta – eikä niitä pidä jakaa – kansanäänestyksillä. Tumioistuimen tehtävä nimenomaisesti on pysyä lain tulkinnassa, oli yleisö mitä mieltä tahansa. Kansan tahdon toteuttaminen on lainsäätäjän, ei lain tulkitsijan tehtävä.

Joskus tämä sinänsä erittäin hyvä periaate tuottaa röyhkeällä tavalla oikeustajun vastaisia lopputulemia. Suomessa esimerkiksi on tapaus, jossa mies joutuu maksamaan elatusmaksuja toisen miehen lapsesta, koska teknisen kömmähdyksen takia valitus ei ollut juridisesti pätevä. Mies maksaa lapsesta elatusapua siihen asti, kunnes lapsi on täysi-ikäinen.

Jokainen tajuaa, kuinka uskomattoman väärin mies tulee kohdelluksi, mutta samalla oikeuden päätös on näyttöä tinkimättömästä juridiikassa pysymisestä. Vaikka juuri tässä tapauksessa lopputulos onkin hirvittävän epäoikeudenmukainen, yleisesti ottaen vallan kolmijako ja oikeuslaitoksen pidättäytyminen täsmällisesti lain tulkinnassa on kaikkien kansalaisten erittäin vahva suoja.

Siksi jos on sitä mieltä, että USA:ssa korkeimman oikeuden olisi pitänyt päätöksen seurausten tai kansalaismielipiteen vuoksi olla kumoamatta Roe vs Wadea, tulee vaatineeksi USA:n korkeimman oikeuden politisoimista.

Niinpä tästä kysymyksestä voi päätyä ristiriitaiseen johtopäätökseen: voi kannattaa naisten aborttioikeutta täysillä, mutta olla samaan aikaan sitä mieltä, että korkein oikeus toimi täsmälleen oikein.

Muu olisi nimittäin tuomiovallan siirtämistä kansalaisten huutokuorolle.