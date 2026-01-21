”Äärivasemmisto ja äärioikeisto löysivät toisensa”

Euroopan parlamentti päätti niukasti äänin 334–324 siirtää laajan Mercosur-kauppasopimuksen EU-tuomioistuimen käsittelyyn.

Siltä pyydettävässä lausunnossa arvioidaan kauppasopimuksen yhteensopivuutta unionin perussopimusten kanssa. Mercosuria neuvoteltiin vuosien ajan Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa. Viime viikonloppuna allekirjoitetusta sopimuksesta toivottiin vetoapua koko unionin taloudelle.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee käännettä ”surkeaksi uutiseksi”.

– Nyt jos koskaan EU tarvitsisi uusia kauppakumppaneita maailmalla eikä kauppapoliittisia omia maaleja. Tämä uhkaa lykätä vuosilla Mercosur-sopimusta ja vaikeuttaa yritysten kasvua, Pentikäinen kirjoittaa X:ssä.

Europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) huomauttaa äänestyksen olleen tiukka.

– No niin, takkiin tuli Mercosur-äänestyksessä 10 äänellä. Vasemmalta äärioikeistoon löytyi tukijoita blokkaajille. Omatkin purivat kapeiden kansallisten etujen ja ideologian ajaessa Euroopan edun ylitse. Synkkä päivä Euroopalle, [Donald] Trump, Xi [Jinping] ja [Vladimir] Putin kiittävät, Toveri sanoo.

– Europarlamentin äärivasemmisto ja äärioikeisto löysivät jälleen toisensa. Ei ole ensimmäinen ja tuskin valitettavasti viimeinen kerta, kokoomuksen entinen kansanedustaja ja Helsingin ex-pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

