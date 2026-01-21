Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Euroopan parlamentin tiloja Strasbourgissa. / EP

”Äärivasemmisto ja äärioikeisto löysivät toisensa”

  • Julkaistu 21.01.2026 | 15:42
  • Päivitetty 21.01.2026 | 16:04
  • EU, Talous
EU:n Mercosur-sopimuksen takaiskua kuvaillaan voitoksi Kremlille ja Pekingille.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Euroopan parlamentti päätti niukasti äänin 334–324 siirtää laajan Mercosur-kauppasopimuksen EU-tuomioistuimen käsittelyyn.

Siltä pyydettävässä lausunnossa arvioidaan kauppasopimuksen yhteensopivuutta unionin perussopimusten kanssa. Mercosuria neuvoteltiin vuosien ajan Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa. Viime viikonloppuna allekirjoitetusta sopimuksesta toivottiin vetoapua koko unionin taloudelle.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee käännettä ”surkeaksi uutiseksi”.

– Nyt jos koskaan EU tarvitsisi uusia kauppakumppaneita maailmalla eikä kauppapoliittisia omia maaleja. Tämä uhkaa lykätä vuosilla Mercosur-sopimusta ja vaikeuttaa yritysten kasvua, Pentikäinen kirjoittaa X:ssä.

Europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) huomauttaa äänestyksen olleen tiukka.

– No niin, takkiin tuli Mercosur-äänestyksessä 10 äänellä. Vasemmalta äärioikeistoon löytyi tukijoita blokkaajille. Omatkin purivat kapeiden kansallisten etujen ja ideologian ajaessa Euroopan edun ylitse. Synkkä päivä Euroopalle, [Donald] Trump, Xi [Jinping] ja [Vladimir] Putin kiittävät, Toveri sanoo.

– Europarlamentin äärivasemmisto ja äärioikeisto löysivät jälleen toisensa. Ei ole ensimmäinen ja tuskin valitettavasti viimeinen kerta, kokoomuksen entinen kansanedustaja ja Helsingin ex-pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)