Äänestysprosentti on nyt 17

Suomessa asuvista suomalaisista 17 prosenttia on käynyt äänestämässä ennakkoon perjantaihin kello 19 mennessä, kertoo oikeusministeriö.

Tämä tarkoittaa, että 726 678 ihmistä on käynyt äänestämässä. Miehistä on käynyt äänestämässä 16,4 prosenttia ja naisista 17,6 prosenttia.

Vaalipiireittäin ahkerimmin äänestysuurnilla on käyty Satakunnassa, jossa 20,4 prosenttia on jo käynyt äänestämässä. Seuraavaksi aktiivisimmin ennakkoon on käyty äänestämässä Lapin (20,1 prosenttia) ja Pirkanmaan vaalipiireissä (19,3 prosenttia).

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona 22. maaliskuuta ja jatkuu kotimaassa tiistaihin 28. maaliskuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta.