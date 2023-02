Kenraalin arvio sotavuodesta: Venäjän heikko osaaminen yllätti

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan käy tviittiketjussaan läpi havaintojaan sodan vuodesta.

– Vuosi sitten tänä päivänä pimeyden joukot tulivat rytinällä Ukrainan rajan yli aloittaakseen kymmenen päivän hyökkäyksen, jollaista he toivoivat, tuhotakseen Ukrainan kansakunnan ja alistaakseen sen kansan. Mutta Ukraina karjui takaisin, Ryan tviittaa.

Hänen mukaansa muiden sotien tavoin myös Ukrainan sotaa on leimannut yllätyksellisyys.

– Yllätyimme Venäjän osaamisen puutteesta. Ja olemme iloisesti yllättyneitä – ja suuresti inspiroituneita – Ukrainan suoriutumisesta taistelukentällä.

Myös johtajuus on Ryanin mukaan ollut Ukrainan puolella. Se on näkynyt hänen mukanaansa esimerkiksi siinä, miten Yhdysvallat ja varsinkin Itä-Euroopan maat ovat ottaneet johtajuutta ja tukeneet Ukrainaa. Lisäksi taistelukentällä Ukraina peittoaa Venäjän paremmalla johtajuudella.

– Ja mikä tärkeintä, koomikosta presidentiksi tulleen Volodymyr Zelenskyin johtajuus on yhdistänyt kansaa, inspiroinut armeijaa ja rohkaissut meitä kaikia tukemaan hänen kansaansa ja vaatimaan enemmän omilta kansallisilta johtajiltamme.

Ryan mainitsee, että Ukrainan presidenttiä on vuoden aikana vertailtu toisen maailmansodan aikaiseen Britannian pääministeri Winston Churchilliin.

Churchillin on kerrottu todenneen kansakuntansa sotaponnisteluista, että ”se oli kansa… se oli leijonan sydän. Minulla oli onni, että minua pyydettiin antamaan karjunta.”

– Tänä vuonna meitä on muistutettu siitä, miltä näyttää kansakunta leijonan sydämellä. Nuoren ja karismaattisen johtajansa kanssa Ukraina ja koko maailma ovat onnekkaita, että Volodymyr Zelenskyi kutsuttiin antamaan karjunta. Se on ollut karjunta, jota on kuultu ympäri maailmaa, Ryan toteaa.

Kenraalin mukaan Ukrainan tukemista on jatkettava.

– Olemme inspiroituneet Ukrainan kansan tahdosta puolustaa itseään ja ihanteitaan. Meidän on tuettava heitä lisäämällä puolustustuotantoa lännessä, Ryan sanoo.

One year ago today, the forces of darkness crashed across the Ukrainian frontier to begin what they hoped was a ten-day offensive to destroy the Ukrainian nation and subjugate its people. But the people of Ukraine roared back. A thread on a year of war. 1/25 🧵🇺🇦 pic.twitter.com/o8jxjGjcB3 — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) February 23, 2023