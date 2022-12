”Vladimir Putin tapattaa kaikki” – sotilaan vaimon katkera tilitys

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut Ukrainassa taistelevan venäläisen sotilaan ja tämän vaimon välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa vaimo mainitsee lukeneensa artikkelin, jossa kerrotaan uudenvuoden jälkeisestä toisesta mobilisointiaallosta. Vaimon mielestä Venäjän presidentti Vladimir Putin mobilisoi jokaisen venäläisen, kunnes hän on tapattanut kaikki.

– He haluavat pakkovärvätä miljoona ihmistä, joista 300 000 on naisia. Joten se on täysi liikekannallepano. Todennäköisesti viimeiseen venäläiseen asti, kunnes hän (Putin) on tapattanut kaikki.

Moskovan on kerrottu valmistelevan uutta liikekannallepanoa jo tälle talvelle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Vahvistamattomien tietojen ja Venäjällä kiertävien huhujen mukaan uusi mobilisaatiokierros alkaisi joko joulukuussa tai tammikuussa.

Venäläismediat ovat raportoineet aiemmassa liikekannallepanossa rintamalle käskettyjen venäläissotilaiden kovista tappioista. Verkkouutiset kertoo asiasta muun muassa tässä jutussa.

Venäläissotilaiden taistelutahdon sanotaan olevan erittäin alhainen, ja yhä useamman kerrotaan kieltäytyvän taisteluista. Heidät lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös johtamisen tason sanotaan olevan huono.

In this intercepted call, Russian soldier tells his wife about his visit to the hospital, where he was sent back to his position. She mentions another wave of mobilisation after the NY which, in her opinion, will see Putin mobilising all the Russians until he kills all of them. pic.twitter.com/4eF6oL2Pxa

— Dmitri (@wartranslated) December 2, 2022