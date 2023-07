”500 päivää sotaa, eikä mitään saavutuksia – tämä on hänelle katastrofi”

– Vladimir Putin ei ole saavuttanut mitään tavoitteistaan lähes 500 päivän aikana täysimittaisen sodan aikana Ukrainaa vastaan, ja tämä on hänelle todellinen katastrofi, sanoo Puolan entinen presidentti Aleksander Kwasniewski Ukrinformin haastattelussa.

– Jos Putinilla on edes vähän rationaalista ajattelua ja kykyä arvioida tilannetta objektiivisesti, hänen pitäisi olla vakuuttunut siitä, että hän teki virheen, koska mitään hänen tavoitteistaan ei saavutettu, Kwasniewski jatkaa.

Hänen mukaansa Putin varoitti erityisesti Naton lähestymisestä Venäjän rajoille, mutta sodan alettua Suomi liittyi Natoon ja Ruotsi on matkalla puolustusliiton jäseneksi. Lisäksi Venäjän presidentti ennusti, että ”hän on Kiovassa muutaman päivän kuluttua” sodan alkamisen jälkeen. Näin ei käynyt.

– Kolmanneksi, ja tämä on luultavasti tärkein asia, Putin oli varma, että Ukrainan kansaa ei ole olemassa, heidän kansallistietonsa on alhainen ja he eivät taistele Venäjää vastaan niin innokkaasti.

– Tänään, jos – toistan – hänellä on vielä edes vähän. Hieman rationaalista ajattelua, hänen pitäisi ymmärtää, että ukrainalaisilla on erittäin vahva kansallinen tietoisuus, he ovat päättäneet taistella Ukrainan itsenäisyyden puolesta ja osoittavat poikkeuksellista sankarillisuutta tässä taistelussa. Ajatukset siitä, että häntä tervehditään Ukrainassa kukkien kanssa, olivat Venäjän myyttistä propagandaa, Kwasniewski sanoo.

Hänen mukaansa kaikki laskelmat, joihin Venäjän hyökkäys perustui, osoittautuivat vääriksi.

Kwasniewski kuitenkin epäilee Putinin tekevän tästä mitään johtopäätöksiä. Hän katsoo, että 22 vuoden vallan jälkeen Putin on joutunut eräänlaiseen ansaan, koska hän uskoo itse luomaansa propagandaan.

– Häneltä on itse asiassa täysin riistetty mahdollisuus todella arvioida tilannetta, ja ne, joiden pitäisi antaa hänelle todellinen arvio tilanteesta, erityisesti tiedustelupalvelu tai armeija. Ne yksinkertaisesti pelkäävät esittää sitä hänelle ja kertoa hänelle, miten asiat todella ovat: Putin ei saavuttanut 500 päivän aikana mitään tavoitteistaan, ja tämän pitäisi olla hänelle katastrofi, Kwasniewski sanoo.