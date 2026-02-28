Joka toisen suomalaisen mielestä Donald Trump teki USA:sta Euroopan vastustajan

Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on romahtanut. Asia ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kansalaisten käsitys Yhdysvalloista on kääntynyt lyhyessä ajassa selvästi aiempaa kielteisemmäksi. Enemmistö pitää Yhdysvaltoja nyt epävakaana ja arvaamattomana, ja aiempaa useampi näkee maan laajentumishaluisena suurvaltana sekä epäluotettavana kumppanina.

Puolet (49 prosenttia) suomalaisista on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on lyhyessä ajassa muuttanut maansa Euroopan ystävästä Euroopan vastustajaksi. Reilu viidesosa (22 prosenttia) ei yhdy tähän arvioon ja kolme kymmenestä (29 prosenttia) ei ota asiaan kantaa.

Arvio jakaa näkemyksiä puolueiden äänestäjien välillä: vasemmistoliiton, vihreiden, RKP:n ja SDP:n äänestäjien selvät enemmistöt yhtyvät väitteeseen, kun taas päähallituspuolueiden äänestäjien keskuudessa väitteen allekirjoittavien osuus jää pienemmäksi.

– Muutos näkyy jo tässä lokakuussa 2025 kerätyssä aineistossa eli ennen vuoden 2026 alun uutisotsikoita. Tulokset viittaavat siihen, että kyse on laajemmasta luottamuksen heikkenemisestä eikä vain hetkellisestä reaktiosta yksittäisiin tapahtumiin, huomauttaa EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

Trumpin Yhdysvaltoja pidetään arvaamattomana

Selvin asennemuutos liittyy Yhdysvaltojen ennakoitavuuteen. Suomalaisten valtaenemmistön (73 prosenttia) mielestä Yhdysvallat on epävakaa ja arvaamaton. Kaksi vuotta aiemmin näin ajatteli vain 35 prosenttia. Muutos on poikkeuksellisen suuri ja kertoo siitä, että Yhdysvaltojen koetaan muuttuneen vaikeammin ennakoitavaksi toimijaksi maailmanpolitiikassa.

Samaan aikaan arvio Yhdysvaltojen suurvaltaluonteesta on koventunut. Puolet (51 prosenttia) pitää Yhdysvaltoja laajentumishaluisena suurvaltana. Vuoden 2023 mittaukseen verrattuna näin ajattelevien osuus on kasvanut 27 prosenttiyksikköä. Huomionarvoista on, että arvio ei rajoitu vain Yhdysvaltoihin kriittisesti suhtautuviin ryhmiin, vaan sitä esiintyy myös oikeistopuolueiden äänestäjissä.

– Suomalaisten suhtautumisessa Yhdysvaltoihin näkyy uusi perusvire: yhteistyön tarve tunnistetaan, mutta luottamus kumppanin ennakoitavuuteen on heikentynyt. Kun maailma on muutenkin epävarma, arvaamattomuus kumppanissa koetaan erityisen riskialttiina, toteaa Metelinen.

USA on monien mielestä edelleen välttämätön kumppani

Suomalaisten Yhdysvaltoihin liittyvä ristiriita näkyy siinä, että samaan aikaan maa nähdään monin tavoin välttämättömänä kumppanina. Enemmistö (71 prosenttia) pitää Yhdysvaltoja tärkeänä kauppakumppanina. Reilu puolet (55 prosenttia) näkee, että maa on ongelmistaan huolimatta keskeinen länsimaisten arvojen puolustaja maailmassa sekä tärkeä kumppani Suomelle.

Kuitenkin lähes puolet (47 prosenttia) arvioi, että Yhdysvallat on epäluotettava sopimuskumppani, mikä kertoo nopeasti kasvaneesta epäluuloisuudesta maan poliittista toimintakykyä ja sitoumusten pitävyyttä kohtaan.

Myös Trumpia tukeva MAGA [”Make America Great Again” eli ”tehdään Amerikasta jälleen suuri”] -liike jakaa suomalaisia. Neljäsosa (25 prosenttia) arvioi, että MAGA-liike on tullut jäädäkseen, koska se puuttuu aitoihin ongelmiin. Perussuomalaisten äänestäjistä näin ajattelee 66 prosenttia ja kokoomuksen äänestäjistä 35 prosenttia. Samalla enemmistö liittää MAGA-liikkeeseen vahvasti konservatiivisia ja kristillisiä arvoja sekä useita kielteisiä piirteitä.

Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7. lokakuuta – 20. lokakuuta 2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pois lukien Ahvenanmaa). Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.