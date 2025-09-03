40 Venäjän sotilasta ja viisi ajoneuvoa eliminoitiin – hyökkäys tallentui videolle

Ukrainan Azov-prikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka näyttää vahvistetun venäläisjoukkueen epäonnistuneen mekanisoidun hyökkäyksen Itä-Ukrainan Kostjantynivkan suunnalla.
Viisi rynnäkköpanssarivaunua, joista kukin kuljetti kahdeksaa sotilasta, yritti murtautua Katerynivkan kylän laitamille saadakseen jalansijan jatkohyökkäyksille.
Ukrainalaiset kuitenkin havaitsivat venäläiskolonnan ajoissa. Yksi vaunu ajoi miinaan ja toiseen vaunuun osui Ukrainan FPV-drone. Molemmat ajoneuvot yrittivät paeta, mutta ne tuhottiin miehistöineen.
Kolme venäläistä rynnäkköpanssarivaunua pääsi Katerynivkan laitamille. Venäläissotilaiden jalkautuessa Ukrainan dronet ja tykistö iskivät niitä vastaan tuhoten kaikki vaunut.
– Vihollisjoukot yrittivät piiloutua kellareihin ja taloihin, mutta kaikki löydettiin ja eliminoitiin, Azov-prikaati kertoo.
Venäjän joukot ovat kuitenkin edenneet paikoittain Kostjantynivkan suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.