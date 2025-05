40 pistettä tankista, 6 pistettä sotilaasta – Ukraina pelillisti dronesodan

Ukrainan hallituksen Army of Drones bonus -ohjelma palkitsee sotilaita Venäjän joukkojen ja kaluston tuhoamisesta droneilla.

Asiasta kertoo X-alustalla Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja ja Ukrainan entinen elinkeinoministeri Tymofiy Mylovanov viitaten Politicon uutiseen.

Pelillistetyssä järjestelmässä ukrainalaisia sotilaita palkitaan ”pisteillä tapoista”, jotka kohdistuvat venäläissotilaisiin rintamalla.

Ohjelma jakaa pisteitä jokaisesta ”taposta”: 20 pistettä panssarivaunun vaurioittamisesta ja 40 pistettä sen tuhoamisesta, jopa 50 pistettä raketinheitinjärjestelmän tuhoamisesta ja 6 pistettä jokaisesta tapetusta venäläissotilaasta.

Pisteillä voi ostaa droneja ja varusteita.

Droneyksikkö Magyar’s Birds on ansainnut 16 298 pistettä. Pistemäärällä yksikkö voi ostaa 500 FPV-dronea päiväoperaatioita varten, 500 dronea yöoperaatioita varten, 100 Vampire-dronea ja 40 tiedusteludronea.

Jopa 90 prosenttia Ukrainan droneyksiköistä osallistuu nyt pisteytysjärjestelmään.

Sotilaat lataavat dronejen kuvamateriaalia vahvistetuista osumista asevoimien Delta-nimiseen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmään.

Palkinnot jaetaan sen jälkeen, kun osumat ja tuhoamiset on varmennettu. Samalla päivitetään tilannetta taistelukentällä reaaliajassa.

Yksiköt ostavat aseita keräämillään pisteillä Brave 1 -verkkoalustan kautta.

Ukraine rewards soldiers with "points for kills" targeting Russians in a gamified system, Digital Minister Fedorov told Politico.

Soldiers get 20 points for damaging a tank, 40 for destroying it, 50 for rocket systems, and 6 per Russian killed.

Points buy drones and gear. 1/ pic.twitter.com/Y9THYFEvfs

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 1, 2025