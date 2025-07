”20000 dollarin droonien ampuminen miljoonan dollarin ohjuksilla ei enää toimi”

– Vanha malli – 20000 dollarin droonien ampuminen alas miljoonan dollarin ohjuksilla – ei enää toimi. Nato tutkii Ukrainan mallia, mutta sillä ei ole vielä toimivaa vastinetta, kirjoittaa Kiovan kauppakorkeakoulun presidentti, Pittsburghin yliopiston apulaisprofessori ja Ukrainan talousministeri vuosina 2019–2020 Tymofiy Mylovanov viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa Ukraina käyttää ainakin viittä erilaista torjuntalennokkia.

– Jotkut näyttävät lentäviltä siiviltä, toiset ohjuksen eviltä. Wild Hornetsin ”Sting”-konetta ohjataan käsin. Useimmissa ei ole taistelukärkeä, ja ne lamautuvat törmäyksen sattuessa.

Mylovanovin mukaan Ukrainan liikkuvat ryhmät käyttävät PKM- ja Browning M2 -konekiväärejä autojen lavoilta.

– Nämä ovat tehokkaita alle 300 metrin korkeudessa. Venäjä sopeutui tilanteeseen lentämällä Shahed-lennokeilla 400–600 metrin korkeudessa, eli pienaseiden kantaman ulkopuolella, mutta kuitenkin tutkakynnysten alapuolella.

Mylovanov huomauttaa, että tarkkailulennokeilla on rajoituksensa.

– Niillä on lyhyt kantama, ne ovat sääherkkiä, eivätkä voi toimia ilman tutkaa tai kirkasta taivasta. Suihkukoneet, Patriotit, Gepardit ja häirintähävittäjät kurovat edelleen umpeen useimpia kuiluja. Konekiväärit muodostavat edelleen puolet alas ammutuista drooneista.

Mylovanov toteaa, että ”Yhdysvaltain armeijan kenttätestit 50 kW:n ajoneuvoon asennetulla laserilla Lähi-idässä osoittivat ongelmia pölyhäiriöiden, latauksen ja kohteen lukituksen kanssa. Käytännön lennokkipuolustusta rajoittavat edelleen ympäristötekijät”.

Länsimaiset yritykset testaavat omia järjestelmiään, Mylovanov kirjoittaa.

– Anduril myy Roadrunneria ja Anvilia. MARSS:lla on ristinmuotoinen drooni, Epirus rakentaa LEONIDAS-energia-asetta. Ukraina on ainoa maa, joka käyttää torjuntahävittäjiä taisteluissa.

– Britannia on mukauttanut ASRAAM-ilmataisteluohjukset kuorma-autolaukaisua varten. Nämä ovat lyhyen kantaman suurnopeuksisia ohjuksia, joita ammutaan nyt improvisoiduilta alustoilta. Se on edullinen kiertotie laajentaa liikkuvaa ilmapuolustusta kiinteiden järjestelmien ulkopuolelle, Mylovanov jatkaa.

Hänen mukaansa Ukrainan sotilassuunnittelussa torjuntadrooneja pidetään nyt välttämättömänä etulinjan kalustona.

– Toisin kuin ohjukset, niitä voidaan käyttää ryppäissä, ottaa talteen tehtävien jälkeen (jos ne eivät ole tappavia) ja huoltaa nopeammin kuin kiinteitä tykistöjärjestelmiä.

Ukraine is the first country to stop 400+ Shahed drones per night using interceptor drones, the Telegraph.

The old model — shoot down $20k drones with $1M missiles — no longer works.

NATO is studying Ukraine’s model, but has no working equivalent yet. 1/ pic.twitter.com/ORvT8xjDz6

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 5, 2025