18 miljoonan euron jättihuvila ja oma golfkenttä – Venäjän varapääministerin salattu luksuselämä Espanjassa paljastui

Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön tutkimusjohtaja Maria Pevtshik on jakanut viestipalvelu X:ssä tietoa Venäjän eliitin salatusta luksuselämästä ja miljoonaomistuksista Euroopan unionin alueella.

Venäjän varapääministeri Tatjana Golikova omistaa FBK-säätiön tutkimuksen mukaan 18 miljoonan euron luksushuvilan ja golfklubin Espanjassa.

Golikova on Venäjän diktaattori Vladimir Putinin luotettu byrokraatti, joka vastaa eläkkeistä, sosiaalietuuksista ja köyhyyden torjunnasta. Hänet on lisätty EU:n pakotelistalle, mutta noin 50 miljoonan euron omaisuus Espanjassa on Pevtshikin mukaan turvassa monimutkaisen omistusjärjestelyn takia.

Pevtshik kertoo viestiketjussa myös muun eliitin luksuselämästä.

Yksi heistä on venäläinen kansanedustaja ja laulaja Denis Maidanov.

– Hän on suorapuheinen sodan kannattaja, joka esiintyy usein miehitetyillä alueilla. Mielenkiintoista on, että hänen kaksi asuntoaan eivät ole lähelläkään Donbassia – ne sijaitsevat Gironassa Espanjassa, Pevtshik kertoo.

Toinen on näyttelijä ja elokuvatuottaja Mihail Poretshenkov, joka on tunnettu propagandatempauksistaan.

– Eräänä päivänä hän päätti mennä Ukrainaan kuvaamaan, kun hän ampuu konekiväärillä Donetskin lentokentällä. Hän tukee avoimesti Venäjän hyökkäystä. Hänen asuntonsa on myös Gironassa. Pyysimme vuosi sitten Espanjan ulkoministeriötä sanktioimaan hänet. Ei vieläkään mitään.

FBK-säätiön tutkimuksen mukaan myös Vladimir Putinin entinen vaimo Ljudmila Putina elää makeaa elämää Euroopassa.

– Hän erosi Putinista, sai uuden 20 vuotta nuoremman aviomiehen ja tarpeeksi rahaa ostaakseen kiinteistöjä Biarritzista, Davosista ja Malagasta. Yksikään niistä ei ole sanktioiden alaisena, Pevtshik kertoo.

Hän hämmästelee, että Putinia tukevat ihmiset asuvat edelleen mukavasti Euroopassa.

– Ainoastaan yhden tai kahden asianajajan avulla omistusrakenteet voidaan järjestää uudelleen ja piilottaa, mikä mitätöi pakotteiden vaikutukset. Tämän ei pitäisi olla näin helppoa. Hallituksia ei pitäisi voida huijata näin helposti – paitsi tietenkin, jos ne eivät itse välitä siitä, että ne tulevat huijatuksi tällä tavalla, Pevtshik toteaa.

– Kaikki nämä tiedot ovat julkisia. Ne on tutkittu avoimista lähteistä ja muutamista kiinteistörekistereille tehdyistä pyyynnöistä.

LUE MYÖS:

Tämän valtavan superjahdin omistaja on Vladimir Putin – Aleksei Navalnyi löysi todisteet

Sergei Lavrovin väitetty kaksoiselämä: Salattu perhe ja jättiomaisuus Lontoossa

Vladimir Putinin lähipiirin bilekuvia julki: Näin eliitti juhlii

7/15 And here is their golf club—yes, a family of Russian government officials, one of whom is sanctioned, still owns San Roque Golf Club near Sotogrande. This €50 million asset remains sanction-free due to its intricate hidden ownership structure. pic.twitter.com/Ag9hxk0U9D — Maria Pevchikh (@pevchikh) November 28, 2023

11/15 Mikhail Porechenkov, an actor and film producer. One day he decided to go to Ukraine and film as he fires a machine gun at Donetsk airport. He openly endorses Russia's invasion. His flat is also in Girona. We asked the Spanish MoFA to sanction him a year ago. Still nothing. pic.twitter.com/idOs96U6QN — Maria Pevchikh (@pevchikh) November 28, 2023