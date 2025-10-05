16-vuotiaan ampumisesta epäilty jäi poliisin haaviin

Helsingin Töölössä tapahtuneesta ampumistapauksesta epäilty on otettu kiinni Espoossa, kertoo Helsingin poliisilaitos tiedotteessaan.

16-vuotiasta nuorta ammuttiin maanantaina Etu-Töölössä sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä. Uhri toimitettiin ampumisen jälkeen sairaalahoitoon, eikä hänellä ollut hengenvaaraa. Epäilty taas onnistui poistumaan tapahtumapaikalta ampumisen jälkeen.

Epäillyn kiinniotto tapahtui Espoon Suomenojalla perjantai-alkuillasta. Epäilty on 20-vuotias mies.

Poliisi kertoo selvittäneensä esitutkinnassa tekijän henkilöllisyyttä ja olinpaikkaa. Samalla poliisi jatkaa ampumistapauksen taustojen sekä teon motiivin selvitystä.

Tutkinnan edetessä tapauksen rikosnimike on myös muuttunut tapon yrityksestä murhan yritykseksi.

– Asiassa on tehty laajasti tutkintatoimenpiteitä, joiden perusteella olemme saaneet tilanteen kulusta lisää yksityiskohtia selville, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm.

– Näiden tietojen perusteella katson epäillyn teon täyttävän murhan yrityksen tunnusmerkistön.

Rikoslain mukaan murhasta tuomitaan, jos tappo on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja tehdään vakaasti harkiten, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi.

Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa ja kertoo tiedottavansa asiasta todennäköisesti seuraavan kerran, kun esitutkinta siirtyy syyteharkintaan.

