13540 puheenvuoroa – HS: Hän on ollut eniten äänessä eduskunnassa

Helsingin Sanomat listaa tästä löytyvässä jutussaan eniten puheenvuoroja eduskunnassa kautta aikojen käyttäneet kansanedustajat. Heistä yksi on kirkkaasti ylitse muiden.

Suomen Maaseudun Puolueen eli Smp:n perustaja Veikko Vennamo (1913-1997) oli selvityksen mukaan eduskunnassa enemmän äänessä kuin kukaan muu. Vennamo ehti käyttää urallaan kaikkiaan 13 540 puheenvuoroa. Vennamo oli kansanedustajana vuosina 1945-1962 ja vuosina 1966-1987. Ero toiseksi eniten puheenvuoroja käyttäneeseen vihreiden Erkki Pulliaiseen on valtava. Pulliainen ehti käyttää 24 vuoden kansanedustajan urallaan 7 566 puheenvuoroa.

Tällä hetkellä istuvista kansanedustajista eniten puheenvuoroja on käyttänyt perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi. Kankaanniemelle on kertynyt 3 772 puheenvuoroa. Kankaanniemi oli kristillisdemokraattien ja sen edeltäjän Suomen Kristillisen Liiton kansanedustajana 1987-2011. Hän nousi eduskuntaan perussuomalaisista vuonna 2015.

Toiseksi eniten istuvista edustajista on puhunut kokoomuksen konkariedustaja Ben Zyskowicz. Zyskowicz on nykyisen eduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja. 43 vuoden eduskuntauralla hän on pitänyt kaikkiaan 3 549 puheenvuoroa.