Kenen sukunimi on Obama? 50000 dollarin tv-visassa jalat alta vievä moka

ABC:n Pyramid-visailuohjelman kaksintaistelussa oli maanantaina edetty 50 000 dollarin kysymykseen.

Näyttelijä Evan Kaufmanin vastattavaksi tuli kysymys ”ihmisiä joiden sukunimi on Obama”.

Onko mahdottoman vaikea kysymys amerikkalaiselle? Alla olevalta twitter-videolta näkyy, mitä Kaufman vastasi. Video loppuu armollisesti heti hänen annettua vastauksensa.

Kaufman selittää twitterissä ”tarinan ehkä elämäni noloimmasta hetkestä”. Hän kertoo olleensa väsynyt ja perheensä saaneen ensimmäisen lapsen kaksi viikkoa sitten. Hän sanoo, että olisi äänestänyt Barack Obamaa kolmannenkin kerran. Kaufmanin mukaan näin nähtiin, että liberaalinkin aivoissa piileskelee rasisti.

choking on my own tongue. pic.twitter.com/9VtRysTXEL

— bobby (@bobby) August 13, 2018