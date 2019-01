Britannian hallitukselle luottamus äänin 325-306

Britannian parlamentin alahuone äänesti hallituksen luottamuksesta Suomen aikaa keskiviikkona iltayhdeksän jälkeen. Hallitus sai luottamuksen äänin 325-306.

Työväenpuolueen ja opposition johtaja Jeremy Corbyn oli esittänyt pääministeri Theresa Mayn hallitukselle epäluottamuslausetta tiistain Brexit-äänestyksen jälkeen. Mayn esitys Brexit-sopimukseksi tyrmättiin tiistaina parlamentissa äänin 432-202. Corbynin mukaan tulos johti hallitsemaan kykenemättömään ”zombihallitukseen” ja May kärsi ”historiallisen ja nöyryyttävän tappion”.

Epäluottamusta tukivat työväenpuolueen lisäksi Skotlannin itsenäisyyspuolue SNP:n, liberaalidemokraattien, Walesin Plaid Cymrun ja vihreiden edustajat.

Environment Secretary Michael Gove accuses Labour of failing to make the case for Jeremy Corbyn – saying Tom Watson did "not once mention in his speech the leader of the opposition, or why he should be prime minister"

No confidence debate updates: https://t.co/i2Tb6tXqvn pic.twitter.com/snT14AxLFE

— BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2019