28.1.2021: Näin puoluejohtajat tukivat pakkotestausta

Rajat vuotavat yhä, vaikka Petteri Orpon vetoomusta vastusteli vain RKP.

Suomen koronaepidemian ytimessä oleva viruksen tuleminen rajojen yli on puhuttanut pandemian alusta asti. Ylen A-Talkin puoluejohtajatentissä 28. tammikuuta 2021 asian nosti yhä esille kokoomuksen Petteri Orpo.

Tästä avautuvassa puheenjohtajatentissä puhuttiin aluksi virusmuunnoksesta. Kohdassa 6:40 puheenvuoron saava Petteri Orpo toteaa, että lasten ja nuorten harrastukset ovat sijaiskärsijöinä.

– Minusta nyt pitäisi keskittyä niihin toimiin, joilla olisi kaikkein suurin vaikutus. Ja minun suurin huoleni on tällä hetkellä siinä, että meillä ei ole pakollista testausta rajoilla, Petteri Orpo sanoi.

– Minusta nyt pitäisi hallituksen nopeasti valmistella lainsäädäntö, tuoda se meille eduskuntaan käsiteltäväksi. Olemme valmiit tulemaan istuntotauolta vaikka huomispäivänä käsittelemään… (juontaja keskeyttää)

– Ei ole pakollista testausta (rajoilla). Sen pitäisi olla pakollinen jokaiselle maahan tulevalle. Nyt se on vapaaehtoista ja iso osa kävelee ohi. Koska nimenomaan meidän pitää, eikö niin, pystyä estämään nyt se, etteivät ne muuntovirukset pääse maailmalta Suomeen, Orpo jatkoi.

– Se on se kaikkein tärkein asia mielestäni, mikä meidän nyt pitää tehdä. Lentokentille, satamiin, maan rajoille. Sillä pystyttäisiin kaikkein eniten vaikuttamaan tähän.

Oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi Orpolle A-Talkissa, että lainsäädäntö lähtee ”vapaaehtoisesta kärjestä”. Hänen mukaansa tartuntatautilääkärillä on mahdollisuus määrätä virusepäilty pakolliseen karanteeniin.

Petteri Orpo pyysi tartuntatautilakiin muutosta pakollisuudesta. Anna-Maja Henriksson vastasi muun muassa, että ”hyvin Suomessa ollaan pärjätty tähän mennessä”.

– Täytyy myös muistaa, että me eletään demokratiassa, jossa meillä ei ole tapana asettaa ulkonaliikkumiskieltoja ihmisille. Se on se aivan viimesijainen asia mitä me pystytään tekemään, jos mikään muu ei auta, Anna-Maja Henriksson sanoi.

A-Talkissa tehtiin tämän jälkeen puoluejohtajien kättennostoäänestys siitä, pitääkö testaaminen muuttaa pakolliseksi. Kaikki puoluejohtajat RKP:n Henrikssonia lukuun ottamatta nostivat kätensä.

Petteri Orpo palasi nähtyyn laajaan tukeen ja hallituksen tekojen puutteeseen sunnuntaina Facebook-päivityksessään.

– Tästä on nyt viisi viikkoa aikaa eikä rajoilla edelleenkään ole pakollista testausta, ja vaarallisempi virusmuunnos on päässyt leviämään kansalaisten keskuuteen, Petteri Orpo kirjoitti.

– Tästä on nyt viisi viikkoa aikaa eikä rajoilla edelleenkään ole pakollista testausta, ja vaarallisempi virusmuunnos on päässyt leviämään kansalaisten keskuuteen, Petteri Orpo kirjoitti.