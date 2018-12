15.12.2017 – ”synkkä päivä alkoholipolitiikan historiassa”

Alkoholilain muutosta vastaan äänestäneet edustajat povasivat huonoa äänestyksen jälkeen.

Kun eduskunnan täysistunnossa 15.12.2017 hyväksyttiin täpärästi 98-94 alkoholilain muutos, pääsivät kansanedustajat puhumaan asiasta istunnossa poikkeuksellisesti saman tien, koska asian muiden osien käsittely jatkui.

Näin eräät muutosta vastustaneet kansanedustajat kommentoivat tuolloin äänestystä, jossa heidän oma kantansa siis hävisi:

– Tämä on synkkä ja surullinen päivä Suomen alkoholipoliittisessa historiassa. …Eduskunta siis tietoisesti teki ratkaisun, jolla aiheutetaan kärsimystä perheille, lapsille, lisätään alkoholikuolemia – 150 kuolemaa vuodessa – alkoholisairauksia, pahoinpitelyjä, rattijuoppoutta. (Päivi Räsänen, kd.)

– Totta kai olisi ollut vastuullista vallankäyttöä tehdä päätös vasta sen jälkeen, kun tämä asia (etämyynti) olisi ollut aivan kristallinkirkas – jos haluamme puolustaa paitsi Alkon asemaa myöskin järkevää ja hallittua alkoholipolitiikkaa – mutta siihen hallituspuolueilla ei ollut halua eikä valmiuksia, koska toiset intressit olivat tärkeämpiä. (Timo Harakka, sd.)

– Tuntuu kyllä todella surulliselta, että juuri ennen joulua teemme tällaisia päätöksiä. Meillä on erilaisia järjestöjen kampanjoita, joissa keskustellaan siitä, miten hienoa olisi, kun olisi raitis joulu lapsille ja koko perheelle, ja täällä tämä enemmistö, 98 ääntä, oli valmis siihen, että emme halua lapsillemme sitä raitista joulua olla tarjoamassa. (Sari Essayah, kd.)

– …ne tuhannet lapset ja nuoret, jotka joutuvat kärsimään alkoholinkulutuksen kasvun myötä, ovat se asia, mitä mielestäni hallituksen tulisi seurata tämän lainsäädännön jälkeen. (Mika Niikko, kd.)

– Tämä alkoholilain kokonaisuuden käsittely ei kyllä valitettavasti ole ollut kunniaksi eduskunnalle. (Sanna Marin, sd.)

– …täällä ovat asiantuntijat hyvin vakaasti ja yksiselitteisesti todenneet sen, että alkoholin kokonaiskulutuksen määrä johtaa siihen, että syntyy sosiaali- ja terveyspuolelle ongelmia, jotka aiheuttavat kustannuksia – puhumattakaan niistä inhimillisistä puolista – ja tulee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon lisäresurssien tarvetta. (Antti Rinne, sd.)

– Minusta on hyvin lyhytnäköistä, että kun on ajateltu asiaa talouden kannalta, on ajateltu kahta elinkeinoa eli vähittäiskauppaa ja panimoteollisuutta. …Minusta tämä on hiukan ihmeellistä, kun on vain muutama päivä siitä, kun puhuimme seksuaalisesta ahdistelusta ja korostimme nollatoleranssia. Kuka meistä uskoo, että tämä tilanne ei nyt sitten lisää seksuaalista ahdistelua anniskelualalla, nimenomaan nuoriin kohdistuvaa? (Satu Hassi, vihr.)

– …tämän lainsäädännön yhteydessä kyllä näkyi vahvasti myös se, että lobbareiden lonkerot – enkä tarkoita lasisia lonkeroita – kuristivat tätä kansanvaltaa tämän vuorokauden aikana, kuristivat ja kurittivat tätä kansanvaltaa kyllä hävyttömällä tavalla. (Mika Kari, sd.)

– …tämän talon pitäisi pystyä tekemään analyysia siitä, miten tämä vaikuttaa koko kansantalouteen, miten tämä vaikuttaa kansanterveyteen laajassa mittakaavassa. …Meilläkin oli 490 000 äänestäjää viime kuntavaaleissa, niin että me emme niitten kaikkien ihmisten näkökulmia voi päätöksenteossa ottaa huomioon, vaan meidän täytyy tehdä tutkitun tiedon perusteella päätöksiä. (Antti Rinne, sd.)

– …yli 55 prosenttia Ehytin tutkimuksessa on sitä mieltä, että heille hyvin sopii se, että näin ei tehdä, kyllä he pystyvät hakemaan sen vahvemman alkoholinsa sieltä Alkon kaupasta… …ovat sosiaaliset ja terveysvaikutukset murskaavat, kun katsoo hallintovaliokunnan lausuntoa poliisien puolelta, todellisuus on murskaava. …Halutaan murtaa julkista toimijaa. Halutaan murtaa monopolia – tämä on ensimmäinen vaihe – ei kaikessa tässä, mutta monopolien osalta nyt murretaan Alkoa, seuraavaksi Veikkausta. Samaan aikaan ollaan viemässä VR:ää, Postia ja sotea. (Sirpa Paatero, sd.)

– Minusta on virheellistä antaa sellainen vaikutelma, että tässä olisivat vastakkain liberaali alkoholipolitiikka ja konservatiivinen alkoholipolitiikka. …Kyllä vetoan nyt hallituspuolueisiin, että kun olette ajaneet läpi tämän esityksen, tämän kokonaisuudistuksen, niin kyllä toivoisin, että pitäisitte mielessänne sen, että lastensuojelu tarvitsee lisää määrärahoja, harmaan talouden torjuminen tarvitsee lisää määrärahoja, Tulli ja poliisi tarvitsevat lisää määrärahoja, ensihoito ja pelastustoimi tarvitsevat lisää määrärahoja. (Outi Alanko-Kahiluoto, vihr.)

– …varmaan ihan jokaisesta tuntuisi houkuttelevalta se ajatus, että ainoa muutos, mitä maailmassa tapahtuu, on se, että juuri minä saisin helpommalla ruokakaupasta vahvempia oluita ja viiniä mutta kaikki muu maailmassa säilyisi entisellään. Mutta näinhän maailma ei toimi. Kuten tässä on jo hyvin moni todennut, niin tämä uudistus tulee lisäämään alkoholin kulutusta ja siitä aiheutuvia haittoja. (Satu Hassi, vihr.)

– Tällä nyt hallitus lisää kolmella miljardilla kansalaisten pahoinvointia, krapulapäiviä, työstä poissaoloja, sairastumisia alkoholin aiheuttamien vammojen takia ja sitten varsinaisia terveyshaittoja, erilaisia alkoholisairauksia ja sitten täällä esiin tulleita monia muita sairauksia. (Martti Talja, kesk.)

– Silloinkin (2003) juhlittiin, mutta sen jälkeen seurasi muun muassa 600 alkoholikuolemaa vuodessa lisää. Pahoin pelkään, että tämä päivä tullaan muistamaan yhtenä merkkipäivänä tässä historiassa. (Päivi Räsänen, kd.)

– …kaikki ne näkökulmat siitä, kuinka tämä laki tulee työllistämään lisää poliiseja, hoitajia, lääkäreitä, tullia, ei voi tulla kuin siihen lopputulemaan, että juurikaan ne keskeisimmät kipukohdat, kuten se, että nelosolut oltaisiin vapauttamassa ruokakauppoihin, eivät ole kannatettavia. (Johanna Karimäki, vihr.)

– 559 700 suomalaista on joutunut riitaan alkoholin nauttimisen yhteydessä viimeisen vuoden aikana. 123 400 henkilöä on joutunut tapaturmaan tai loukkaantunut. 117 800 henkilöä on ollut matkustajana autossa, jonka kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena. 939 000 ihmistä on katunut puheitaan tai tekojaan alkoholinkäytön yhteydessä. (Satu Taavitsainen, sd.)

