Ruotsissa arvostellaan Erkki Tuomiojaa: Venäjän propagandan ohittaminen on naiivia

Ruotsin maltillisen kokoomuksen kansanedustaja Hans Wallmark kirjoittaa Svenska Dagbladetissa Pohjoismaiden neuvoston viimeviikkoisesta istunnosta Kööpenhaminassa. Istunnossa käsiteltiin muun muassa Wallmarkin puolueryhmän aloitetta Nord Stream II -kaasuputkesta, jota Venäjä suunnittelee Itämerelle.

Wallmarkin mukaan aloitteessa on kysymys ennen kaikkea siitä, että Nord Stream II -hanketta tulisi tarkastella kriittisesti. Hänen mukaansa hanketta tulisi tutkia ympäristö- ja energiapoliittisesta näkökulmasta, mutta myös ennen kaikkea ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisista näkökulmista.

– Elämme aikaa, jossa turvallisuustilanne on heikentynyt. Itämeren alueella tästä on tullut jo normaalitila Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan tämänhetkisten tapahtumien jälkeen. Vain edellisen vuoden aikana 10 000 ihmistä on kuollut ja 20 000 loukkaantunut. Tämän takia meidän täytyy miettiä uudelleen suhtautumistamme Venäjän hallintoon ja siihen, mitä se tekee. Emme voi käyttäytyä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämä ei ole "business as usual", Wallmark kirjoittaa.

Wallmark painottaa, että Viro, Latvia ja Liettua ovat tähän mennessä jo myöntäneet suhtautuvansa kriittisesti Nord Stream -hankkeeseen. Hänen mukaansa myös Ruotsin, Suomen ja Tanskan olisi tämän takia pohdittava asiaa. Siksi hän kummasteleekin Ruotsin pääministeripuolueen, eli sosiaalidemokraattien, hiljaisuutta kaasuputkihankkeen suhteen. Hänen mukaansa Pohjoismaiden istunnossa yksikään ruotsalainen sosiaalidemokraatti ei sanonut sanaakaan.

– Sitä vastoin suomalaiset sosiaalidemokraatit olivat aktiivisempia. Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja kritisoi aloitettamme ja puhui markkinaratkaisuista, Wallmark kertoo.

Tuomioja on SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja.

Wallmark painottaa, ettei kaasuputkihanketta vetävä Gazprom ole mikä tahansa yhtiö, vaan se ajaa Venäjän valtion intressejä. Tämän vuoksi hän kummastelee Tuomiojan käyttäytymistä istunnossa. Hän kertoo Tuomiojan hyökänneen myös tiedotusvälineitä vastaan asiassa.

– Sopivasti Tuomioja huomioi Itämeren alueen kehityksen istunnon aikana sanomalla seuraavaa: "Tämä militarisointi ei ainoastaan heijastu sotilaallisten panostusten kasvamisesta, vaan myös mediasta, jonka propaganda ja sotaretoriikka kukoistavat. Olemme huolissamme informaatiosodankäynnistä, jonka Venäjä on ottanut käyttöön, mutta emme voi olla huomaamatta, että myös osa pohjoismaisista medioista käsittelee sotaisaa retoriikkaa vaaralliseen sävyyn", Wallmark siteeraa.

Wallmarkin mukaan tällainen suomalainen selittely on pohjimmiltaan järjetöntä.

– RT (aikaisemmin Russia Today) ei ole sama asia kuin Sveriges Radio tai Yle Suomessa. On sekä vaarallista että naiivia ohittaa kuinka venäläiset viranomaiset käyttävät disinformaatiota ja propagandaa hyväkseen, Wallmark kirjoittaa.