Donald Trump: Venäjä kunnioittaa Suomea

WASHINGTON D.C. Verkkouutiset kertoi tästä löytyvässä jutussaan USA:n presidentti Donald Trumpin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön lehdistötilaisuuden alkupuheenvuoroista. Presidentit tapasivat lehdistöä Valkoisessa talossa keskustelujensa jälkeen.

Lehdistötilaisuus jatkui kysymys-vastaus -osuudella. Myös sen alkua hallitsivat Trumpille Teksasin katastrofista esitetyt kysymykset.

Sauli Niinistöltä kysyttiin ensin Itämeren sotaharjoituksista ja neuvoa "naapurinne" Venäjän sekaantumisesta USA:n vaaleihin.

– Emme tunne olevamme neuvonantajia, tunnemme olevamme niitä jotka tekevät kaiken mikä on mahdollista rauhan säilyttämiseksi. Ja sitä teemme myös Itämeren alueella, presidentti Sauli Niinistö vastasi.

Niinistö viittasi muutaman viikon takaiseen tapaamiseensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Niinistö kertoi median tuolloin kysyneen, miksi Kiina pitää harjoitusta Itämerellä Venäjän kanssa.

– Putin vastasi, ettei kyseessä ole blokki, eikä se ole ketään vastaan. Minun vastaukseni oli, että me harjoittelemme myös Itämerellä USA:n ja Ruotsin kanssa, eikä se ole blokki, eikä ketään vastaan, Sauli Niinistö sanoi.

– Meidän on oltava hyvin varovaisia, että tämä suuri harjoitus, suuri sotilasliikennöinti Itämerellä ei aiheuta mitään satunnaisia ongelmia. Koska tiedämme, että onnettomuuksista voi kasvaa mitä vain.

– Ja siksi minusta on tärkeää että me (katsoo Trumpin suuntaan) jatkamme työtä koordinoidaksemme työtä Naton kanssa parantaaksemme dialogia Naton ja Venäjän kanssa. Ja siinä mennään eteenpäin.

Donald Trumpilta kysyttiin, pitääkö hän Venäjää turvallisuusuhkana.

– No, pidän monia maita turvallisuusuhkana, valitettavasti, kun katsoo mitä tapahtuu maailmassa, presidentti Donald Trump vastasi.

Hän totesi varapresidenttinsä Mike Pencen vierailleen juuri Itämeren alueella.

– Me pidämme sitä hyvin, hyvin tärkeänä alueena maailmassa. Meillä on hyviä suhteita siellä. Meillä on hyvä suhde Suomen kanssa. Pitäisin monia maita uhkana, mutta nämä ovat kaikki uhkia jotka kykenemme hoitamaan jos meidän täytyy. Toivottavasti ei täydy, mutta jos täytyy, me hoidamme ne, Trump jatkoi.

Jos tilanne Itämerellä eskaloituisi, mitä USA olisi valmis tekemään?

– Olemme hyvin suojelevia tätä aluetta kohtaan. Se on kaikki jonka voin sanoa, Donald Trump sanoi.

Arktisen alueen suojelusta kysyttäessä Sauli Niinistö totesi, että he puhuivat paljon mustasta hiilestä ja soihdutuksen lopettamisesta.

Venäjän kanssa pitää tulla toimeen

Lehdistötilaisuuden loppupuolella kysyttiin Donald Trumpilta Suomen mahdollisesta avusta Venäjä-suhteissa.

– Toivon että meillä on hyvät suhteet Venäjän kanssa. Sanon niin lujaa ja selvästi. Olen sanonut niin vuosia. Minusta on hyvä asia jos meillä on loistavat suhteet tai edes hyvät suhteet Venäjän kanssa, ja uskon että jonain päivänä niin tapahtuu, Donald Trump vastasi.

– Se on suuri maa, se on ydinasevaltio. Sen kanssa pitäisi tulla toimeen ja uskon että me lopulta tulemme toimeen Venäjän kanssa.

– Venäjä kunnioittaa Suomea. Suomi on ollut vapaa Venäjästä todella vain sata vuotta, yhtenä alueen harvoista maista. Venäjällä on paljon kunnioitusta Suomea kohtaan. Se on aina hyvä.

Trumpin mukaan Suomella menee hyvin Venäjän kanssa ja hän toivoo USA:n myös kykenevän samanlaisiin suhteisiin jonain päivänä.

Mitä kahdenvälistä apua USA olisi valmis antamaan, jos välit huononisivat?

– Kuten sanoin aiemmin, suhteemme Suomen kanssa on läheinen. Olemme aina valmiita auttamaan Suomea.

USA:n presidentti totesi tämän jälkeen "yhtenä asiana joka tapahtuu", että Suomi ostaa suuret määrät F18-hävittäjiä ja muuta sotilasmateriaalia. Todellisuudessa Suomen hävittäjäkaupat ovat vasta tietopyyntövaiheessa.

– Suomi on arvostettu maa sotilaallisesti. Sillä on kokoonsa nähden suhteellisesti laajat asevoimat, ehkä yhdet suurimmat maailmassa (Niinistö sivusta: taitaa olla niin). Joten toivottavasti siihen (tilanteeseen) ei koskaan tulla.

Sauli Niinistö huomautti kaikkien Nato-maiden todenneen, että Venäjän kanssa on oltava sekä pelote että vuoropuhelu.

Lehdistötilaisuuden palattua Teksasin katastrofiin koettiin yksi tilaisuuden hauskin kohta, kun Donald Trump totesi Meksikon yhä joutuvan maksamaan maiden välisestä muurista "tavalla tai toisella" ja arvosteli Nafta-sopimusta.

– Takaan teille, herra presidentti, Suomi ei olisi ikinä allekirjoittanut Nafta-sopimusta Venäjän kanssa tai kenen tahansa kanssa olisitte... Se ei ole sopimus jonka olisitte halunneet allekirjoittaa!