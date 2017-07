Suhoi-hävittäjä syöksyi yleisöön ja 77 ihmistä kuoli – kaikkien aikojen lentonäytöskatastrofi jäi videolle

Ukrainan ilmavoimien Suhoi Su-27-hävittäjän tuhoisasta maahansyöksystä Ukrainan Sknylivin lentonäytöksessä tuli viime viikon torstaina kuluneeksi 15 vuotta.

Turma on historian pahin ilmailunäytöskatastrofi. Siinä sai surmansa 77 ja loukkaantui 545 ihmistä. Onnettomuudesta on useita videoita. Ensimmäiseen alta löytyvistä videoista on kerätty vakautettuna onnettomuusmateriaalia eri kulmista. Toisella videolla näkyy taas turma ja sen jälkeisiä tapahtumia yhden kuvaajan näkökulmasta. Videot sisältävät rankkaa kuvamateriaalia eivätkä ne sovellu herkimmille.

The Aviationist kertoo tässä turman kulusta.

Hävittäjä ajautui näytöslennollaan liian matalalle ja lähestyi nopeasti kentän pintaa. Sen vasen siipi osui puuhun ja sen jälkeen maahan kentän laidalla. Suurikokoinen hävittäjä tempaisi mennessään mukaansa kenttää reunustavan piikkilanka-aidan, joka niitti mennessään näytösyleisöä. Seuraavaksi hävittäjä törmäsi kentälle pysäköityihin lentokoneisiin, kieri valtavalla nopeudella ihmisjoukkoon ja räjähti tulipalloksi lennättäen teräviä metallinkappaleita ja palavaa polttoainetta pitkin kenttää. Molemmat pilotit ehtivät käyttää heittoistuimiaan ja pelastuivat. Toinen heistä näkyy kentän nurmella irrottamassa laskuvarjoaan toisella videolla hieman kahden minuutin jälkeen.

Turman syistä on väännetty pitkään. Lentäjä Volodymyr Toponar ja kakkospilotti Juriy Jegorov saivat tapauksen jälkeen neljäntoista ja kahdeksan vuoden vankeustuomiot. Toponar on syyttänyt turmasta teknisiä ongelmia ja huonoa lentosuunnitelmaa.

Pilotit kertoivat turman jälkeen, ettei lentotukikohdasta heille etukäteen toimitettu kartta vastannut todellisuutta. Lisäksi heitä kiellettiin suorittamasta pyytämäänsä ylimääräistä harjoituslentoa ennen näytöstä. Tutkinnan mukaan lentäjät poikkesivat lentosuunnitelmasta ja suorittivat "vaikeita manöövereitä, jollaisia he eivät olleet aiemmin tehneet". Onnettomuuden laajuudesta syytettiin myös liian ahtaaksi määritettyä lentoaluetta ja yleisön huonoa sijoittelua kentällä.