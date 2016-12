Isis taustalla? Näin Saksan 12-vuotias terroristi yritti kylvää tuhoa pommeilla

Mahdollisesti terroristijärjestö Isisin radikalisoima ja ohjaama 12-vuotias poika yritti kaksi kertaa laukaista kotitekoisen naulapommin Ludwigshafenin kaupungissa Saksassa, kertoo Die Welt. Molemmat yritykset kuitenkin epäonnistuivat, kun pommi ei räjähtänyt.

Epäiltynä terrori-iskuista on vuonna 2004 Ludwigshafenissa syntynyt poika, jolla on myös Irakin kansalaisuus. Poika on asunut kahteen otteeseen Irakissa.

Valtionsyyttäjälaitoksen tietojen mukaan poika yritti ensin räjäyttää reppupomminsa kaupungin joulumarkkinoilla 26. marraskuuta. Kun tämä ei onnistunut, hän jätti räjähteen sisältävän repun 5. joulukuuta lähelle kaupungintaloa.

Pojan räjähteessä oli kyse "pyroteknisellä materiaalilla" täytetystä lasista, joka oli pakattu reppuun. Pyrotekninen materiaali oli poliisin mukaan ilmeisesti hankittu ilotulitteista. Kyse oli siis nopeasti palavasta materiaalista, mutta ei räjähteestä. Reppu oli lisäksi täytetty nauloilla.

Ohikulkija havaitsi repun, ja ilmoitti tästä poliisille. Räjähde-ekspertit räjäyttivät repun kontrolloidusti.

Valtionsyyttäjälaitos tutkii tapausta "vakavana valtion turvallisuutta vaarantavana väkivaltatekona".

Syyttäjän mukaan poika oli "vahvasti uskonnollisesti radikalisoitunut". Tutkijoiden mukaan poikaa "opasti tai yllytti" mahdollisesti "tuntematon terroristijärjestö Isisin jäsen". SWR:n tietojen mukaan poikaa opastettiin keskusteluohjelma Telegramin välityksellä.

Saksassa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 14 ikävuodesta, joten poikaa ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Syyttäjänlaitos tutkii tapausta kuitenkin rikosnimikkeellä.

Liittovaltion oikeusministeriön edustaja totesi, että rikosoikeudellisen vastuun puuttuminen ei tarkoita sitä etteikö tapauksesta voitaisi rangaista. Tässä tapauksessa rangaistavuus kohdistuisi tekijän kanssa yhteistyössä toimineisiin tahoihin. Tämän lisäksi poikaa odottavat todennäköisesti erilaiset kasvatukselliset metodit.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Focus-lehti.