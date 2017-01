Donald Trumpin pressipäällikkö: Lehdistöllä on teemana jatkuva demoralisointimme ja vähättelymme

Lehdistöpäällikkö Sean Spicer käsitteli uuden Valkoisen talon ensimmäisessä varsinaisessa lehdistötilaisuudessaan myös tiedotusvälineiden toimintaa.

Hänen mukaansa ei ole kyse vain viikonvaihteen kiistasta, joka koski virkaanastujaisten ihmismäärää.

– On kyse jatkuvasta teemasta - hän (Donald Trump) ei pyri presidentiksi, jos hän pyrkii hän ei voi voittaa, sitten hän ei voi voittaa Pennsylvaniaa, sitten kun hän voitti... - on jatkuva teema, jossa vähätellään valtavaa tukea, jota hänellä on. Ja minusta on vain uskomattoman turhauttavaa, kun sinulle koko ajan kerrotaan että ei ole tarpeeksi suurta, ei ole tarpeeksi hyvää, et voi voittaa, Sean Spicer sanoi.

Spicerin mukaan on demoralisoivaa avata televisio ja kuulla tätä päivittäin.

Hänen mukaansa presidentti on tullut aina uudestaan vastaan.

– Ja hänelle kerrotaan, mitä hän ei voi tehdä. Tämän narratiivin mukaan. Ja hän ylittää sen, joka ikinen kerta.

Sean Spicerin mukaan oli turhauttavaa kuulla esimerkiksi aina "miksi hän on Michiganissa? Kuinka typerää! Kukaan republikaani ei ole koskaan voittanut siellä".

Spicer viittasi myös tuoreisiin kohuihin kansalaisoikeustaistelija John Lewisin jäämisestä ensi kertaa pois virkaanastujaisista ja Martin Luther Kingin patsaan poistamiseen. Molemmat olivat virheellisiä tietoja.

– Kerta toisensa jälkeen on tämä jatkuva yritys horjuttaa hänen luotettavuuttaan ja liikettä jota hän edustaa. Ja se on turhauttavaa, ei vain hänelle, vaan myös monelle meistä jotka yritämme saada viestin ulos.

– Ei ole kyse yhdestä twiitistä. Ei ole kyse yhdestä kuvasta. On kyse jatkuvasta teemasta.