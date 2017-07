Ruotsissa järjestetään ahdistelutapausten takia miehiltä kielletty rock-festivaali

Ruotsalaiskoomikko Emma Knyckare puuhaa miehiltä kiellettyä rock-tapahtumaa. Ajatus lähti Knyckaren tviitistä, jonka hän julkaisi sen jälkeen, kun Norrköpingissä järjestetyssä Bråvalla-festivaalissa tapahtuneet ahdistelut nousivat otsikoihin.

– Mitä jos järjestettäisiin makeat festarit, joihin vain ei-miehet olisivat tervetulleita ja joita pyöritetään niin kauan kunnes KAIKKI miehet ovat oppineet käyttäytymään, Knyckare kirjoitti.

Asiasta kertovan The Localin mukaan niin moni innostui ajatuksesta, että Knyckare päätti alkaa vakavissaan järjestää tapahtumaa.

Hän kertoi myöhemmin tapahtumasta Instagramissa ja totesi, että "Ruotsin ensimmäinen miehistä vapaa rock-festivaali järjestetään ensi kesänä".

Knyckare kertoo Dagens Nyheterin haastattelussa saamansa palautteen olleen pääasiassa positiivista.

– Kuka raiskaa? Kyllä, miehet. Mitäs jos järjestetään festivaalit, jonne he eivät saa tulla. Näin minä ajattelin. Mielestäni on surullista, että puolet ihmisistä joutuu tuntemaan olonsa liikkuessaan turvattomiksi. Ensi vuonna on olemassa vaihtoehto. Rock-festivaali, jossa naiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi, hän perustelee.

Emma Knyckare sanoo, ettei pidä suunnitelmaansa syrjivänä.

Bråvallan tapahtumista on uutisoitu laajasti Suomessakin. Festivaalin järjestäjät ovat ilmoittaneet, ettei tapahtumaa pidetä enää ensi vuonna epäiltyjen seksuaalirikosten takia.