Sex Pistolsin Johnny Rotten puolustaa politiikan punk-rokkari Donald Trumpia

1970-luvun lopun punk-liikkeen ehdoton keulakuva oli Sex Pistols -yhtyeen Johnny Rotten, oikealta nimeltään John Lydon.

Tänään 61-vuotias Lydon on julkaissut Mr. Rotten's Songbook -kirjan ja häntä haastateltiin alla näkyvässä ITV:n Good Morning Britain -lähetyksessä.

USA:n kansalaisuuden saanut Johnny Rotten sanoi presidentti Donald Trumpin olevan "monimutkainen kaveri".

Rotten kertoi häneltä kerran kysytyn, onko Trump poliittinen Sex Pistol.

– Se mistä en pidä vasemman siiven mediassa Amerikassa on että he yrittävät loata kaverin rasistiksi, ja se on täysin epätotta. Hänessä on monia, monia ongelmia ihmisenä, mutta hän ei ole sitä, ja on ehkä mahdollisuus että tilanteesta tulee jotain hyvää, koska hän kauhistuttaa poliitikkoja, ja se on suuri ilo, Johnny Rotten analysoi USA:n presidenttiä.

– Mikä on kantani Brexitiin? No, näin se menee: työväenluokka on puhunut, ja olen yksi heistä, ja olen heidän kanssaan, hän sanoi nyrkkinsä kohottaen.