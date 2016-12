Vladimir Putinin uuden kaartin aluepäällikkö: Tehtävämme on torjua vallankumous

Venäjän keväällä perustetun kansalliskaartin Altain alueen komentaja Aleksander Maul on avannut joukkojen tarkoitusta medialle pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Meduzan mukaan Maul totesi, että kaarti perustettiin ”viidennen kolonnan” ja ”kumouksellisen kuohunnan” torjumiseen. Kaartin kotisivuilla korostetaan, että sen tärkein tehtävä on terrorismin torjunta ja kansalaisten suojeleminen.

– Te kaikki katsotte televisiota. Näette aivan hyvin, mistä on kyse - että on olemassa viides kolonna, joukko niin kutsuttuja kansalaisjärjestöjä, joita rahoitetaan ulkomailta, Maul totesi.

Venäjällä on viime vuosina säädetty lakeja, joilla on rajoitettu merkittävästi ulkomaisten tai ulkomailta rahoitusta saavien järjestöjen toimintaa. Kriitikoiden mukaan lakeja on käytetty vapaan median, poliittisen opposition ja esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen toiminnan estämiseen.

– Kumouksellinen kuohunta ei ole onneksi yhtä näkyvää Altaissa kuin esimerkiksi Moskovassa, Aleksander Maul sanoi.

Meduzan mukaan komentajan lausunnot julkaistiin muun muassa venäläisen IA Bankfaks -uutistoimiston sivuilla. Uutinen kuitenkin poistettiin pian verkosta. Se löytyy silti edelleen cache-kopiona.

Suoraan presidentti Vladimir Putinin alaisuudessa toimiva Venäjän kansalliskaarti perustettiin huhtikuussa. Laajat valtuudet omaavia joukkoja on tituleerattu mediassa Putinin yksityisarmeijaksi.

Kansalliskaartin alaisuuteen on siirretty tämän vuoden aikana valtavat määrät sisäministeriön ja poliisivoimien joukkoja. Syksyllä Vladimir Putin allekirjoitti määräyksen, jonka seurauksena yli 160 000 poliisia sai potkut. Heidät kaikki on sittemmin siirretty kaartin palvelukseen.

Kaartin vahvuudeksi kerrottiin marraskuussa peräti 340 000 miestä. Määrää aiotaan ilmeisesti kasvattaa noin 400 000 mieheen.

Venäjän kansalliskaartia johtaa presidentin vanha luottomies ja henkivartija Viktor Zolotov. Zolotovin ja Putinin yhteinen historia ulottuu monien muiden presidentin lähipiiriläisten tavoin 1990-luvun alun Pietariin.

Vladimir Putin toimi tuolloin Pietarin pormestarin Anatoli Sobtsakin ulkomaan suhteista vastanneen komitean johtajana. Zolotov oli puolestaan Sobtsakin henkivartija. Nykyisin Zolotov kantaa ministerin titteliä ja istuu Venäjän kansallisen turvallisuuden neuvostossa.

Venäjän turvallisuus- ja lainvalvontavirastot ovat kovassa myllerryksessä. Kansalliskaartin perustamisen lisäksi Venäjä on hajottanut huumepoliisin ja maahanmuuttoviraston ja siirtänyt niiden virkailijat sisäministeriön alaisuuteen.

Venäjä aikoo lisäksi palauttaa turvallisuus- ja tiedustelupalvelunsa pitkälti neuvostoajan KGB:tä muistuttavaan tilaan.