Yhdysvallat on lähettänyt kaikessa hiljaisuudessa erikoisjoukkoja Baltiaan

Baltiaan on lähetetty useita kymmeniä Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen sotilaita, kertoo New York Times. Sen mukaan erikoisjoukot tukevat ”Venäjän uhkan edessä” olevien paikallisten sotilaiden koulutusta ja vahvistavat heidän taistelutahtoaan.

Sotilaiden tehtävänä on myös parantaa amerikkalaisten kykyä havaita ”Moskovan salatut yritykset horjuttaa entisten neuvostotasavaltojen vakautta”.

– He pelkäävät Venäjää kuollakseen. He puhuvat siitä hyvin avoimesti. He odottavat epätoivoisesti meidän johtajuuttamme, kenraali Raymond T. Thomas sanoo

Thomas johtaa Yhdysvaltojen puolustusministeriössä erikoisjoukoista vastaavaa SOCOM-elintä. Hänen mukaansa amerikkalaiskommandoilla on nyt ”kestävä läsnäolo” Baltiassa.

Sotilaat työskentelevät yhdessä paikallisten erikoisjoukkojen kanssa. Lisäksi erikoisjoukot käyttävät ja jakavat kattavaa tiedusteluosaamistaan.

Kenraali Thomasin mukaan erikoisjoukkoja on lähetetty Baltiaan viimeisten kuukausien aikana kaikessa hiljaisuudessa. Ajatuksena on kuitenkin lähettää viesti Venäjälle.

– Tietävätkö venäläiset, että olemme siellä? Kyllä.