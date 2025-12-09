Joulukuusen jalka voi pilata kodin lattian

Vakuutusyhtiö Turva paljastaa, millaisia vahinkoja jouluisin yleensä tapahtuu.

Yksi yllättävän yleinen vahingon aiheuttaja on kuusenjalka.

- Haperoitunut tai rikkoutunut kuusenjalka voi vuotaa, tai sen säiliö täytetään yli, jolloin vesi pilaa parketin. Tarkista kuusenjalan vedenpitävyys ennen kuin asetat kuusen paikoilleen ja ole huolellinen kuusta kastellessa, Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen muistuttaa tiedotteessa.

Kodeissa tapahtuu myös muita ikäviä vahinkoja.

Kynttilät luovat tunnelmaa, mutta aiheuttavat ikävän paljon tulipaloja jouluisin.

– Aidot kuusenkynttilät ovat monen suomalaisen kodin jouluperinne. Niiden kanssa on oltava erityisen tarkkana, etenkin jos joulun vietossa on pieniä lapsia tai lemmikkejä. Kaikkia kynttilöitä koskee sääntö: niitä poltetaan vain valvottuna. LED-kynttilät ovat hyvä vaihtoehto aidoille kynttilöille, Hämäläinen sanoo.

Ulkoroihut kuuluvat vain ulos palamattomalle, tasaiselle alustalle, eikä esimerkiksi parvekkeelle, kuistille tai katoksen alle. Myös lyhtyjen kanssa pitää olla tarkkana, ettei lyhty pääse kaatumaan tai sytyttämään sen alustaa.

Suuret tulipalot alkavat usein keittiöstä.

– Liedelle unohtunut muoviastia tai astiapyyhe voi olla palon syynä. Lapsi tai lemmikki voi kytkeä lieden vahingossa päälle, tai kiireessä tulee itse valinneeksi väärän levyn. Keskity ruuanlaittoon ja jätä muut puhteet toiseen hetkeen. Anna kinkun paistorasvan jäähtyä kunnolla, pakkaa se huolellisesti ja vie biojäteastiaan, ei koskaan viemäriin, Hämäläinen neuvoo.

Osa paloista saa alkunsa liesituulettimesta, joten siitä kannattaa puhdistaa kertynyt rasva osana joulusiivousta.

Keittiössä sattuu myös palovammoja, joten kuumaa rasvaa ja kuumia ruoanlaittovälineitä pitää käsitellä erityisellä varovaisuudella.

Jouluvalot ja sähkölaitteet tuovat tunnelmaa ja käytännöllisyyttä, mutta niiden käyttöön liittyy paloriski. Turva kehottaakin varmistamaan, että laitteet ja valot ovat ehjiä ja tarkoituksesi mukaisesti sisä- tai ulkokäyttöön.

Jouluvaloja ei myöskään pidä jättää päälle valvomatta esimerkiksi yön ajaksi tai kodista poistuttaessa. Ylikuormitetut jatkojohdot ovat yleinen palon syttymissyy, joten liiallista kuormitusta tulee välttää. Ulkona voi käyttää vain sinne tarkoitettuja jatkojohtoja.

Turva kehottaa suosimaan tunnettuja kauppoja ja tuotteita, jotka täyttävät EU:n turvallisuusstandardit. Halpaverkkokaupoista tilatut laitteet voivat houkutella hinnan vuoksi, mutta eivät välttämättä ole testattuja tai turvallisia. Erityisesti halpatuotteissa voi olla puutteita ylikuumenemissuojauksessa, mikä lisää paloriskiä.

Jouluna myös pelti kolisee. Ruuhkaiset tiet ja parkkipaikat lisäävät kolareiden riskiä. Joulun meno- ja paluuliikenteen suosituimpien päivien sää vaikuttaa siihen, miten paljon vahinkoja sattuu.

– Talvikelit voivat muuttua nopeasti. Seuraa sääennusteita ja varaa matkaan riittävästi aikaa. Tarkista auton, renkaiden ja varusteiden kunto ennen pitkää matkaa. Suhteuta ajonopeus ajo-olosuhteisiin ja pidä reilut turvavälit, Turvan palvelupäällikkö Sanna Luotio sanoo.

Tarkkaavaisuutta tarvitaan myös ruuhkaisilla kauppakeskusten ja -keskittymien parkkipaikoilla. Lähde ruudusta liikkeelle rauhallisesti etenkin peruuttaessa.