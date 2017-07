Posti ei kulje, poliisin ottaa vastaan vihamielinen joukko – tällainen on Malmön pahamaineinen no-go -alue

Pieni Sevedin asuinalue Malmön keskustan Sofielundin kaupunginosassa kuuluu Ruotsin poliisin listaamiin "erittäin haavoittuvaisiin" alueisiin. Mediassa mukaan on tarttunut sitkeästi käsite "no-go -alue". Sillä viitataan tavallisesti alueeseen, joka on käytännössä normaalin yhteiskuntajärjestyksen ulkopuolella ja jonne viranomaisten vaikutusvalta ei ulotu.

The Localin reportaasin mukaan Seved on tullut otsikoissa tunnetuksi niin ampumatapauksista kuin palavista autoista ja avoimesta huumekaupastakin. Viime kesänä Ruotsin media kertoi jengien "ottaneen alueen valtaansa".

Viranomaisten mukaan tilanne on kuitenkin kääntynyt parempaan päin.

– Yhteen aikaan alue oli aika epämiellyttävä. Kameran ja muiden varusteiden kanssa ei oikeastaan voinut liikkua tai joutui uhkailun ja ahdistelun kohteeksi - saattoi myös altistua aika koville verbaalisille hyökkäyksille. Posti, vartijat tai kiinteistönhuoltoyhtiöt eivät halunneet mennä sinne enkä heitä siihen rohkaissutkaan, alueen kehittämishankkeesta vastaava Malmön kaupungin virkamies Hjalmar Falck sanoo.

Nyt ero on hänen mukaansa kuin yöllä ja päivällä.

Alueella työskentelevä poliisi Jonatan Örstrand on samaa mieltä. Ennen Seved täytti hänen mukaansa kaikki erityisen haavoittuvaisen alueen kriteerit.

– Puhutaan avoimesta huumekaupasta. Eräänlaisesta rinnakkaisyhteiskunnasta - muista rakenteista kuin tavallisista yhteiskunnallisista rakenteista, hän selvittää.

Örstrandin mukaan Sevedissä piti jonkin aikaa valtaa paikallinen rikollisverkosto, joka uhkaili alueen asukkaita.

Verkostoja

The Localin mukaan Sevedin tilanne on parantunut sen jälkeen, kun rikollisuuteen päätettiin puuttua pelkän poliisitoiminnan sijasta laajalla viranomaisyhteistyöllä ja aluetta kehittämällä.

Hjalmar Falck pitää alueen vuokra-asuntotilannetta eräänä keskeisenä ongelmana.

– Aloin kiinnittää huomiota kiinteistötilanteeseen, koska tajusin, että osa siitä oli aika kamalaa. Löysin kymmenkunta todella epämääräistä vuokraisäntää, Falck kertoo.

Pahimmista on sittemmin päästy eroon ja monet muista vuokranantajista ovat liittyneet amerikkalaisen BID-mallin mukaiseen yhteisöön, joka kehittää rakennuksia ja Sevediä. Se on parantanut asuinoloja.

Seuraava askel on Falckin mukaan pahasta maineesta eroon pääseminen. Se lisäisi pysyvyyttä. Asukkaiden kierto on yhä liian kova.

– Haluamme lisätä alueen viehätystä ja luoda turvallisen, puhtaan ja mukavan alueen.

Hjalmar Falck uskoo, että tämä houkuttelisi paikalle myös yrityksiä.

Kriitikoiden mukaan kehityshankkeiden ongelmana ovat nousevat asumiskustannukset, jotka pakottavat osan asukkaista muuttamaan ja sulkevat vanhoja asukkaita kehityksen ulkopuolelle.

Positiivinen trendi

Malmön yliopiston tutkijat Anna-Kari Ivert ja Karl Kronkvist ovat perehtyneet Sofielundin kehittämishankkeeseen. Heidän mukaansa asukkaiden yhteistyö on parantanut turvallisuustilannetta.

– Iso ongelma on se, että huumekauppaa pyörittäneillä on ollut niin suuri vaikutusvalta. Se koskettaa kaikkia asukkaita. Vaikka he eivät olisikaan kohteita, luo se tiettyä turvattomuuden tunnetta, Ivert pohtii.

– Ei ole kauhean hauskaa pestä pyykkiä yhteisessä pesulatilassa, jos sitä käytetään myös huumekauppaan, hän toteaa.

Tutkijoiden mukaan käynnissä on myönteinen trendi.

– Meidän on toivottava, ettei se ole vain väliaikaista. On viitteitä siitä, että asukkaat tuntevat olonsa jossain määrin turvallisemmaksi ja ongelmien määrä on vähentynyt. Kun katsotaan rikollisuutta, on joidenkin rikosten määrä laskenut ja toisten noussut, esimerkkinä huumeet.

Ivert huomauttaa, että tämä voi johtua positiivisestakin kehityksestä. Poliisi on viime aikoina pyrkinyt puuttumaan alueen huumerikollisuuteen. Tämä taas näkyy tilastoissa kasvavana rikollisuutena.

Tutkijoiden selvityksestä ei ilmene, kuinka iso osa Sevedin alueen tilanteen parantumisesta on seurausta yhteisön kehittämistoiminnasta ja kuinka paljosta saa kiittää poliisia. Alueelle on esimerkiksi asennettu turvakameroita.

Poliisi Jonatan Örstrand kiittelee kuitenkin Hjalmar Falckin vetämää aluekehitysprojektia. Hän uskoo, että mikäli suunta jatkuu, saatetaan Seved poistaa poliisin erittäin haavoittuvaisten alueiden listalta jo muutamassa vuodessa.

– Rikollisverkosto on yhä olemassa, mutta heitä on vähemmän ja vähemmän. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, ettei uusien jäsenten värväystä näy. Verkostoon ei liity enää nuoria jäseniä.

Örstrandin mukaan huumerikollisten verkosto ei ole ainoa ongelma. Sevedissä kärsitään muustakin rikollisuudesta ja pahasta syrjäytymisestä.

– Kuusi tai seitsemän vuotta sitten oli vielä paljon pahemmin. Silloin oli ihan erilaista. Kun ajoit paikalle, saattoi kadulla olla 50 poliisiin vihamielisestä suhtautuvaa ihmistä. Nyt heitä on ehkä 10–20, joten tilanne on hallinnassa ihan eri tavalla kuin ennen.

The Local huomauttaa, että vaikka alueen tilanne onkin parantunut, ei posti toimita siellä vieläkään paketteja suoraan vastaanottajille.