Saksa alkaa palauttaa turvapaikanhakijoita Kreikkaan – "hyvin pieni määrä symbolisena eleenä"

Saksalaismedioiden antama käsitys kuitenkin poikkeaa siitä, mitä maahanmuutosta vastaava kreikkalaisministeri kertoo kreikkalaiselle eKathimerinille.

– Aiomme soveltaa Dublinin sääntöjä symbolisessa mielessä, maahanmuuttoministeri Yiannis Mouzalas sanoi lehden mukaan tiistaina.

Mouzalasin mukaan päätös koskee "hyvin pientä määrää ihmisiä, jotka lähetettäisiin takaisin tulevina kuukausina".

Die Welt kertoi sunnuntaina, että jatkossa turvapaikanhakijat voidaan palauttaa siihen maahan, mihin ne ovat ensimmäisenä tulleet EU-alueella.

Lehden mukaan asia selviää tiistaina julkaistavasta ARD-televisiokanavan "Report Mainz"-ohjelmasta, jossa Mouzalas kertoo, että Kreikka on vastikään hyväksynyt ensimmäisten pakolaisten palauttamisen Dublin-säännösten mukaisesti.

Dublinin asetuksen mukaan turvapaikanhakijan hakemus on käsiteltävä siinä maassa, mihin turvapaikanhakija on ensimmäisenä Euroopan unioniin saapunut. Se mahdollistaa turvapaikanhakijoiden palauttamisen siihen maahan, jonka kautta he ovat saapuneet kolmanteen maahan. Vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin aikana useimmat Euroopan maat eivät kuitenkaan soveltaneet Dublinin asetusta.

Saksa lopetti turvapaikanhakijoiden palauttamisen Kreikkaan vuonna 2011 vedoten Kreikan heikkoon tilanteeseen pakolaisten vastaanottamiseksi.

Nyt tilanne on muuttunut, kun Euroopan unionin tuomistuin antoi päätöksen, jonka mukaan turvapaikanhakijat voidaan palauttaa ensimmäiseen maahan, vaikka heidät olisi ohjattu maasta eteenpäin.

Toistaiseksi kyse olisi 392 ihmisesen palautuksesta Kreikkaan, joiden palautuksesta on laadittu asiakirjat.

Die Weltin mukaan Dublinin asetuksen on kuitenkin tarkoitus päteä kaikkiin niihin turvapaikanhakijoihin, jotka ovat maaliskuun 2017 jälkeen matkustaneet Kreikasta eteenpäin muihin maihin.