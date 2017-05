USA:n turvaministeri: Jos tietäisitte terrorismista saman kuin minä, ette poistuisi aamulla kotoa

USA:n Homeland Security -ministeriötä johtava kenraali John Kelly lausui varoituksensa Fox & Friends -ohjelmassa.

– Kerroin (ohjelman juontajalle) matkalla tänne, että jos hän tietäisi mitä tiedän terrorismista, hän ei koskaan lähtisi kotitalostaan aamuisin, John Kelly sanoi.

Kelly huomautti neljästä viimeaikaisesta isosta terrori-iskusta. Ne nähtiin Manchesterissa, Egyptissä, Filippiineillä ja Indonesiassa ja tekijöinä olivat "suunnilleen samat ryhmät".

– Se on kaikkialla. Se on jatkuvaa. Se on loppumatonta. Hyvä uutinen meille Amerikassa on, että meillä on ihmeellisiä ihmisiä turvaamassa meitä joka päivä. Mutta se voi tapahtua täällä melkein milloin vaan.