Salaisen poliisin ex-johtaja varoittaa: islamistiterrori voi jatkua vielä vuosikymmeniä

Britannian salaisen poliisin entinen johtaja Jonathan Evans varoittaa maan olevan islamistiterroriuhkan alla vielä vuosikymmeniä, kertoo The Independent.

Yleisradioyhtiö BBC:lle antamassaan haastattelussa hän arvioi tilanteen jatkuvan vähintään kaksikymmentä vuotta. Evansin mukaan islamistiterrorissa on kyse aidosti sukupolviongelmasta.

"Uskon että tulemme kohtaamaan 20 tai 30 vuotta terrorismin uhkaa ja siksi meidän täytyy pysyä lujana", hän sanoo.

Hän muistuttaa, että onnistuneiden hyökkäysten lisäksi iskuja on myös pystytty estämään.

"Vuoden 2013 jälkeen on estetty 19 hyökkäystä ja jopa Westminsterin iskun jälkeen on kerrottu kuudesta estetystä iskusta, joten tämä on pysyvä valmiuden tila."

Westminsterin autolla tehdyssä iskussa vuoden 2017 maaliskuussa kuoli kuusi ja 49 loukkaantui. Manchesterissa toukokuussa tehdyssä toisessa iskussa kuoli 22 ihmistä ja noin 250 loukkaantui.

Britannian kansallisen terrorismivalvonnan johtaja Mark Rowleyn mukaan uhkien tunnistamisessa on ollut dramaattinen nousu. Hänen mukaansa haasteena on tarvittavan seurannan määrä. Tarkkailussa on peräti kolmetuhatta tunnettua ääritoimijaa ja näiden lisäksi on vielä 20 000 muuta henkilöä, joista voi tulla uhka. Myös monimuotoisuus haastaa.

"On Al-Qaidan johtamia iskuja, Isiksen johtamia iskuja - organisoituna ja suunniteltuna toisessa päässä... aina yksilöihin jotka ovat inspiroituneet nettipropagandasta, ehkä radikalisoituneet - jotkut heistä ovat alttiita - ja päättävät tarttua aseeseen Isiksen nimessä":