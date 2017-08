Viron ex-presidentti: Donbassin skenaario ei onnistu Baltiassa, ansaitsemme niin paljon enemmän

Viron entisen presidentin kannanotosta kertoo Euromaidan Press.

Toomas Hendrik Ilves perustelee kantaansa muun muassa Naton pataljoonien sijoittamisella Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Puolaan sekä USA:n ja muiden maiden säännöllisillä sotaharjoituksilla maissa.

– Mitä tulee Venäjän provokaatioihin ja yrityksiin horjuttaa tilannetta maan sisällä, en usko että Moskova pystyy käyttämään venäjänkielistä diasporaa Virossa, kuten he käyttivät esimerkiksi Donbassissa. Totuus on, että propagandan lisäksi on tärkeää huomioida materiaaliset tekijät, ex-presidentti Ilves toteaa.

– Viron asukkaiden tulot saattavat olla kymmenen kertaa suuremmat kuin asukkailla Itä-Ukrainassa. Lisäksi Viro on osa EU:ta, ja siten kaikki sen asukkaat, venäjänkieliset mukaan lukien, voivat matkustaa ilman viisumia Euroopassa ja ansaita siellä. Edelleen: kenen tahansa Viron isoäidin minimieläke ylittää keskimääräisen palkan Venäjällä, ja siksi ihmiset yksinkertaisesti eivät näe syytä Moskovaan liittymiselle.

Toomas Hendrik Ilveksen mukaan Venäjän propaganda ei ole saavuttanut maassa suurta suosiota ja Naton vastaiset mielialat ovat voimakkaita vain venäjänkielisten keskuudessa.