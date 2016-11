USA:n Guggenheim-johtaja: Suomen vastustuksen syvyys yllätti

– Uskoakseni kyse oli reaktiosta kaiken kattavaa kansainvälistymisen tunnetta tai globalisaatiota vastaan, New Yorkin Solomon R. Guggenheim museon ja säätiön johtaja Richard Armstrong sanoo New York Timesille.

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi Guggenheimin taidemuseon tulon Eteläsatamaan myöhään keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Valtuuston kokouksessa vastaan äänesti 53 ja puolesta 32 kaupunginvaltuutettua.

Richard Armstrong on aiemmin arvioinut, että museo voisi "nostaa Helsingin kulttuuriprofiilia” ja tuoda lisää kävijöitä muihinkin kulttuurikohteisiin.

Hän sanoo pettyneensä äänestyksen tulokseen ja yllättyneensä "vastustuksen syvyydestä".

Armstrongin mukaan hankkeen suomalaistukijoiden kanssa keskustellaan vielä mahdollisesta jatkosta.

– Pidän epätodennäköisenä, että mitään enää tapahtuu, hän kuitenkin myöntää.

Guggenheim Helsingin Tukisäätiön puheenjohtaja Ari Lahti kiitteli päätöksen jälkeen hankkeen valmisteluun osallistuneita ja sitä tukeneita.

– On ollut todella hienoa kokea se innostus, jonka Guggenheim Helsinki on tukijoissaan ja ystävissään yhteiskunnan eri osa-alueilla herättänyt. Museorakennuksesta järjestetty arkkitehtuurikilpailu keräsi yli 1 700 ehdotusta – ehkä suuremman määrän kuin mikään vastaava kilpailu ennen. Olen iloinen siitä positiivisesta huomiosta, jonka koko Guggenheim-hanke on Helsingille ja Suomelle tuonut, myös kansainvälisesti, Lahti totesi tiedotteessaan.