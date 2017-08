Nämä elokuvat ja kirjat sallitaan kohuvankilan terroriepäillyille

Guantanamo Bayn vangeilla on luettavaa ja katseltavaa kirjastossaan.

Yhdysvaltojen asevoimien pahamaineisen Kuuban Guantanamo Bayn vankilan, tai oikeammin pidätyskeskuksen, vangeilla on käytössään yllättävän laaja viihdekirjasto.

War Zonen mukaan tuoreet paljastukset viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ajavalta GovernmentAttic.org-sivustolta valottavat, millaisia kirjoja ja elokuvia Guantanamo Bayn vangeille sallitaan. Tiedot saatiin viranomaisilta Freedom of Information Act -lain nojalla esitetyn tietopyynnön jälkeen. Pyyntö koski kirjoja ja elokuvia. Vastaus käsitti peräti 600 sivua.

– Katalogi on kuin osaksi ulkomainen arkisto, osaksi antikvariaatti ja osaksi yläasteen kirjasto, tietoja läpi käynyt War Zone luonnehtii.

Aineistoa on monilla kielillä. Se kertoo vankilan asukkaiden taustoista. Kirjoja on esimerkiksi monilla eurooppalaiskielillä sekä arabiaksi, farsiksi, pashtuksi, venäjäksi ja suahiliksi. Monet kirjoista ovat englannin oppikirjoja ja sanakirjoja.

Kirjastoon kuuluu runsaasti historiaa ja kansantaruja sekä monia eri kulttuureiden klassikoita. Joukossa on islamia ja sharia-lakia käsitteleviä teoksia.

Erikoisina yksityiskohtina mainitaan esimerkiksi Dan Brownin hittiteos Da Vinci -koodi ja Harry Potter -kirjasarja. Jälkimmäinen löytyy farsiksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi ja espanjaksi.

Osa kirjoista vaikuttaa satunnaisesti valituilta. On vaikea kuvitella, että Guantanamo Bayn vangit saavat mitään irti lemmikkiliito-oravien hoito-oppaasta tai lasten ravintoa käsittelevistä kirjoista.

Listalta löytyvää nuortenkirjallisuutta ja lastenelokuvia saattaa selittää se, että Yhdysvaltojen tiedetään pitäneen vankilassa ainakin tusinaa alaikäisiä vankeja. Esimerkiksi Mohamed Jawad päätyi Guantanamo Bayn nuorille varattuun Camp Iguanan laitokseen 12- tai 13-vuotiaana.

Elokuviakin löytyy laidasta laitaan. Joukossa on niin jalkapallo-ottelukoosteita, viime vuosien toimintahittejä kuten esimerkiksi Liam Neesonin tähdittämä Taken kuin myös lapsille ja nuorille suunnattuja menestysfilmejä kuten Frozen ja Lego Movie. Kaikki Harry Potterit löytyvät myös elokuvaversioina.

Muita laajan kirjaston filmejä ovat muun muassa The Pursuit of Happiness, Taru Sormusten Herrasta -sarja, Matrix, The Princess Bride ja Hämähäkkimiehet.

Elokuvien ja urheilun lisäksi kirjastossa on runsaasti amerikkalaisia tv-sarjoja eri vuosikymmeniltä. Niiden joukossa ovat esimerkiksi The Cosby Show -kaudet ja Law and Order -kaudet.

Koko listaa kirjaston sisällöstä voi tarkastella tämän linkin takaa.