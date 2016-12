Italiaan kreivillinen sosialisti pääministeriksi

Perustuslakiäänestyksen päättyessä viime viikon sunnuntaina sosialistipääministeri Matteo Renzin tappioon, hän ilmoitti välittömästi eroavansa. Sunnuntaina presidentti nimitti Renzin hallituksen ulkoministerin ja puoluetoverin Paolo Gentilonin pääministeriksi.

Yleisradioyhtiö RAI:n mukaan Gentiloni kiitti presidentti Sergio Mattarellaa tehtävästä ja totesi "yrittävänsä hoitaa sitä arvokkuudella ja vastuullisesti".

Oppositio ei aio osallistua hallitukseen, joten Gentilonin on koottava se entiseltä vasemmistopohjalta. Päinvastoin oppositio arvosteli heti kitkerästi Gentilonin nimitystä. Opposition edustajat nimesivät hänet muun muassa "Renzin marionetiksi" ja "Renzin valokopioksi".

Osa oppositiosta on vaatinut välittömiä ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Ongelma vain on, millä vaalilailla vaalit käytäisiin. Gentilonin hallituksen tärkein tehtävä onkin vaalilain uudistus.

Vaalien ajankohdasta on valettu kannua viime sunnuntain kansanäänestyksestä lähtien. Esillä ovat olleet helmikuu, maaliskuu ja huhtikuu. Säännönmukaiset parlamenttivaalit on määrä pitää helmikuussa 2018. Presidentinkanslian mukaan Gentilonin hallituksen on kuitenkin tarkoitus jatkaa normaaliaikataulussa pidettäviin vaaleihin saakka.

Paolo Gentiloni Silveri, 62, on syntynyt Roomassa. Siviiliammatiltaan hän on toimittaja ja on ollut useamman kerran ministerinä. Hän kuuluu kreivilliseen Gentiloni Silverin sukuun ja hänen aatelistittelinsä ovat Nobile di Filottrano, Nobile di Cingoli ja Nobile di Macerata.