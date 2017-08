Donald Trump: Tämä ei ole loma

– Työskentelen Bedminsterissä New Jerseyssä samalla, kun kauan suunniteltuja rakennustöitä tehdään Valkoisessa talossa. Tämä ei ole loma - tapaamisia ja puheluita, Donald Trump tviittaa.

Yhdysvaltain presidentti Trump lähti viikonloppuna 17 päiväksi golfklubilleen New Jerseyhyn. Trumpia on arvosteltu vuolaasti mediassa pitkästä lomasta. Presidentti kritisoi edeltäjänsä Barack Obaman lomia kärkkäästi hänen kautensa aikana.

The Hillin mukaan Valkoinen talo on remontissa samaan aikaan, kun Trump on poissa. Presidentin virka-asunnon henkilöstö on joutunut tilapäisesti jättämään tilojaan ilmastointi- ja lämmityslaitteiden vaihtamisen vuoksi. Myös rakennuksen ala-aulaa uudistetaan ja IT-järjestelmiä päivitetään.