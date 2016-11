Donald Trump New York Timesin jättihaastattelussa: Amerikan ei tule olla kansakuntien rakentaja

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump (r.) tapasi New York Times -lehden (NYT) politiikan toimitusta tiistaina. Lehti on julkaissut koko pitkän keskustelun litteroituna tässä.

Verkkouutiset keräsi alle Trumpille esitetyt kysymykset Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta ja hänen vastauksensa niihin.

NYT: Millaisena näet Yhdysvaltojen roolin maailmassa?

– Tämä on valtavan suuri kysymys.

NYT: Siis roolin, jota olemme esittäneet viimeiset 50 vuotta olemalla eräänlainen globaali tasapainottaja ja maksamalla asioista enemmän, koska se on viime kädessä meidän intressimme. Te annatte mielestäni sellaisen kuvan, että tätä roolia pitäisi kutistaa.

– Meidän ei minusta tule olla kansakuntien rakentaja (nation builder). Olemme mielestäni yrittäneet sitä. Satun olemaan sitä mieltä, että Irakiin lähteminen oli ehkä… Voisi sanoa, että olisimme ehkä voineet ratkaista sisällissodan, onko selvä?

– Irakiin meneminen oli minusta eräs maamme historian suurista virheistä. Mielestäni sieltä lähteminen – mielestäni lähdimme sieltä väärin. Sitten tapahtui paljon huonoja asioita, mukaan lukien ISIS:n syntyminen. Meidän olisi tullut poistua sieltä eri tavalla.

NYT: NATO, Venäjä?

– Sinne (Irakiin) meneminen oli mielestäni karmea, karmea virhe. Meidän on ratkaistava Syyrian ongelma, koska (muuten) jatkamme taistelua loputtomiin. Minulla on eri näkemys Syyriasta kuin kaikilla muilla. Tai ei ehkä kaikilla muilla, mutta monilla. Tiedättekö, jouduin - ihan oikeasti -kuuntelemaan (republikaanisenaattori) Lindsey Grahamin puhuvan Syyriaan hyökkäämisestä ja hyökkäämisestä. Nytkö sitten ollaan hyökkäämässä Venäjälle ja hyökkäämässä Iraniin. Ollaan hyökkäämässä. Mitä me siitä kostumme? Me saamme – ja mitä me saamme?

– Ja minulla on joitakin hyvin selkeitä, minulla on hyvin vahvoja ajatuksia Syyriasta. Se, mitä siellä on tapahtunut, on mielestäni karmea, karmea asia. Kun katsoo kaikkia niitä kuolemia, enkä puhu vain kuolemista meidän puolellamme, jotka ovat kamalia, vaan kuolemista. Arthur (New York Timesin julkaisija Arthur Sulzberger Jr) katsokaa vaikka näitä kaupunkeja, ne ovat totaalisen raunioina. Massiivisia alueita, ja sanotaan, että kaksi ihmistä loukkaantui. Siis tuhansia on kuollut. Okei. Ja minusta se on häpeällistä. Voisimme ihanteellisesti saada – meidän on tehtävä jotakin Syyrialle. Kuten tiedätte, puhuin Putinille (Venäjän presidentti Vladimir Putin). Hän soitti minulle, periaatteessa…

NYT: Kuinka näette tämän suhteen?

– Periaatteessa kaikki soittivat minulle. Kaikki tärkeimmät johtajat. Olen puhunut useimmille heistä.

NYT: Nollaatteko (reset) suhteet Venäjään?

– Tiedättekö, minä en käyttäisi tuota nimitystä sen jälkeen, mitä tapahtui aiemmin. Minun mielestäni - minusta olisi mahtavaa tulla toimeen Venäjän kanssa ja uskon, että heistä olisi mukavaa tulla toimeen meidän kanssamme. Se on molempien yhteinen etu.

– En ota mitään ennakkoasenteita. Sen minä sanon. Sanoisin näin: kun kampanjan aikana puhuttiin, että Donald Trump rakastaa Putinia ja Putin rakastaa Donald Trumpia, vastasin, että eikös se olisi mukavaa. Sanoin näin tuhansien ihmisten edessä. Eikö olisi mukavaa oikeasti raportoida siitä, mitä he sanoivat. Eikö olisi mukavaa, jos kävisimme ISIS:n kimppuun yhdessä - mikä muuten on paitsi vaarallista ja hyvin kallista, eikä ISIS:n olisi pitänyt koskaan antaa muodostua - ja ihmiset antoivat minulle seisten valtavat aplodit.

– Heidän mielestään oli huono asia, että tulin toimeen Putinin kanssa, tai että uskon vahvasti siihen, että jos voimme tulla toimeen Venäjän kanssa, on se hyvä asia. On mahtava juttu, että voimme tulla toimeen ei vain Venäjän vaan myös muiden maiden kanssa.

NYT: Vielä Syyriasta, mikäli se sopii. Sanoitte, että teillä on hyvin vahva käsitys siitä, mitä tehdä Syyrian konfliktille. Voitteko kuvailla sitä meille?

– Voin todeta vain tämän. Meidän päätettävä Syyriassa käynnissä oleva hulluus. Eräs asia, joka minulle kerrottiin – voinko sanoa tämän epävirallisesti, vai onko kaikki virallista?

Tämän jälkeen Donald Trump kommentoi vielä Syyriaa toimittajille epävirallisesti.