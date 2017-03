Hiuksia nostattava poliisin video: näin juna tappaa

Italiassa poliisi on esittänyt junavideota kouluissa ja Agente Lisan Facebook-sivullaan. Video on osa poliisin Train to be cool -kampanjaa.

Kuten monessa muussakin Euroopan maassa, Italiassa on nuorison keskuudessa levinnyt hullunrohkea ja äärimmäisen vaarallinen ilmiö. Siinä nuoret kuvaavat itseään tai kavereitaan kiskoilla ja hyppäävät lähestyvän junan edestä viime hetkessä.

Läheltä piti- ja rajut osumatilanteet on koottu alla näkyvään videoon eri puolilta maailmaa.