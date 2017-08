Ruotsin puolustusvoimien Pride-tviitistä tuli viraali – ”menemme niin pitkälle kuin on tarpeen”

Ruotsin puolustusvoimien julkaisemaa kuvaa on peukutettu Facebookissa 5 300 kertaa, ja sitä on jaettu yli 670 kertaa.

Ruotsin puolustusvoimat noteerasi Tukholman Pride-tapahtuman postaamalla Facebook-sivulleen kuvan maihareista, jotka on varustettu sateenkaaren värisillä kengännauhoilla.

– Me olemme valmiita menemään niin pitkälle kuin on tarpeen. Meidän velvollisuutemme on puolustaa ihmisen oikeutta elää miten tahtoo ja kenen kanssa haluaa. Me olemme valmiita antamaan kaikkemme tehdäksemme sen, kuvatekstissä todetaan.

Puolustusvoimien viestintäosastolla työskentelevä Nemo Stjernström avaa The Localille kuvan taustoja:

– Me halusimme osaltamme ottaa selvästi kantaa jokaisen ihmisen tasa-arvon ja oikeuksien puolesta. Me teemme oman osamme joka päivä taataksemme mahdollisuuden elää haluamallamme tavalla vapaassa Ruotsissa.

– Olemme käyttäneet Pride-lipun sateenkaarivärejä univormuissa aiemmin ja saaneet todella myönteistä palautetta – Se osoittaa selvästi, mitä tarkoitamme ja mitä kannattamme, Stjernström kertoo.

Kuvan kerrotaan olevan Ruotsin puolustusvoimien yksi kaikkien aikojen onnistuneimmista postauksista.