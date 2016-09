Naton ex-pääsihteeri: USA:n oltava maailmanpoliisi

Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin mukaan Yhdysvaltain täytyy toimia maailmanpoliisina.

– Työskenneltyäni Tanskan pääministerinä ja Naton pääsihteerinä tiedän, kuinka tärkeää Yhdysvaltain johtajuus on. Tarvitsemme amerikkalaisen presidentin, joka on valmis johtamaan vapaata maailmaa ja vastustamaan presidentti Vladimir Putinin kaltaisia yksinvaltiaita, Rasmussen toteaa kirjoituksessaan The Wall Street Journalissa.

Rasmussen muistelee vierailuaan Moskovassa vuonna 2009.

– Aistin Putinin haastavan Yhdysvaltain toisen maailmansodan jälkeen luoman maailmanjärjestyksen. Vuonna 2014 hän hyökkäsi Ukrainaan ja aloitti myöhemmin sotilastoimet Syyriassa.

Entisen pääsihteerin mukaan maailma tarvitsee poliisin, ja ainoa luotettava toimija maailman poliisiksi on Yhdysvallat.

– Lähi-itä on sodan repimä, Pohjois-Afrikassa Libyasta on tullut kasvualusta terroristeille, Itä-Euroopassa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja vallannut itselleen alueita, Kiina pullistelee naapureilleen lihaksiaan ja Pohjois-Korea uhkailee ydinaseilla.

Anders Fogh Rasmussen sanoo maailman tarvitsevan poliisia järjestyksen palauttamiseksi ja jälleenrakentamiseksi.

– Vain Yhdysvallat voi ottaa tämän roolin. Ainoastaan Yhdysvallat voi uskottavasti muokata kestäviä ratkaisuja näihin ongelmiin.

– Yhdysvallat voi kuitenkin muotoilla kansainvälisiä ratkaisuja ainoastaan siinä tapauksessa, että sen johtajat toimivat vakuuttavasti. Jos Yhdysvallat vetäytyy ja osoittaa haluttomuutta kansainvälisten konfliktien estämiseksi, tilalle muodostuu itsevaltiaiden täyttämä tyhjiö.

Rasmussenin mukaan presidentti Barack Obaman hallinnon haluttomuus johtaa maailmaa on saanut aikaan vakavia seurauksia.

– Kun Eurooppa ja Yhdysvallat nukkuivat, Putin aloitti armottoman sotilasoperaation tukeakseen Syyrian presidentti Bashar al-Assadia ja yritti saada Venäjän näyttämään maailmanvallalta haastaen USA:n. Putin yrittää ulottaa vaikutuspiirinsä Eurooppaan ja luoda Venäjästä alueellisen vallan, joka kykenee heikentämään Yhdysvaltain vaikutusvaltaa.

Rasmussen katsoo, että Yhdysvaltain seuraavan presidentin pitää ymmärtää nykytilanne, jossa itsevaltiaat ja terroristit haastavat USA:n johtaman kansainvälisiin sääntöihin perustuvan järjestyksen.

– Yhdysvaltain eristäytyminen ei tee USA:sta ja muista rauhaa rakastavista maista turvallisempia, vaan päinvastoin vähemmän turvallisia.