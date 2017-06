Norjan poliisien parodiavideo leviää netissä, uudistukset harmittavat

Norjalaispoliisit protestoivat hallituksen uudistuksia julkaisemalla omaperäisen musiikkivideon, kertoo The Local viitaten Norjan yleisradioyhtiöön.

Skienin poliisilaitoksen poliisit päättivät ilmaista turhautumisensa hallituksen uudistuksiin, jotka koskevat poliisilaitosten vähentämistä.

Video perustuu yhdysvaltalaisräppäri Coolion vuoden 1995 Gangsta’s Paradise -hittiin. Videolla näkyy, kuinka poliisireformi-asiakirjoja haudataan ruumisarkussa ja kuinka poliisit laulavat suihkussa ”työn ottavan heidät takaapäin”.

Videon nimi on lähipoliisiuudistus (nærpoliti-reform). Video sekoittaa Coolion biisin alkuperäisiä sanoja poliisin ammattislangin kanssa.

– Se on hullunkurinen tapa tarkastella meitä poliiseja huolestuttavaa asiaa. Kyse on uudistuksesta, joka sijoittaa palveluja ja ihmisiä uudelleen. Me haluamme visualisoida muutamia uudistuksen puolia huumorilla, kertoo poliisilaitoksen johtaja Stefan Moldvær.

Poliisit tekivät videon vapaa-ajallaan.