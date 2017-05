Teollisuuden palkansaajat huolissaan valtionyhtiöiden työpaikoista

TP:n huoli pohjautuu vuoden alusta voimaan tulleisiin omistajaohjauslain muutoksiin ja tämänpäiväiseen valtioneuvoston esitykseen, jotka muun muassa sallivat omistuksen laskemisen useissa strategisissa yhtiöissä 33,4 prosenttiin aiemman enemmistöomistuksen sijaan.

Teollisuuden palkansaajien mukaan valtion vaikuttamismahdollisuuksien kaventuessa yritysten pilkkomisen, osaamisen menetysten ja työpaikkojen vaarantumisen riski kasvaa.

Käytännössä uudet linjaukset ovat tarkoittaneet Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:n perustamista. Yhtiö toimii budjettitalouden ulkopuolella ja valtioneuvoston alaisuudessa.

Ensimmäisessä vaiheessa Vakeen on päätetty siirtää osakkeita 2,4 miljardin euron arvosta. Teollisuuden palkansaajien mielestä on riski, että yhtiöiden osakkeet on siirretty Vakeen vain myyntitarkoituksella. Mainittuja yhtiöitä ovat muun muassa Neste, Posti Group, Vapo ja Altia.

– Vakessa piilee vaara, että sen omistamia yhtiöitä pilkotaan ja niitä myydään eteenpäin. Tämä vaarantaa sekä yhtiöissä olevan osaamisen että viime kädessä työpaikat, sanoo Teollisuuden palkansaajien varapuheenjohtaja Heli Puura.

Kun Vake Oy lähtökohtaisesti toimii budjettitalouden ulkopuolella, Teollisuuden palkansaajien mielestä sen tehtävä ei yksinomaan voi olla valtion omistusten myynti. Tällä hetkellä yhtiössä ei ole nimitettyä toimitusjohtajaa eikä hallitusta.

– Yksistään tämä herättää epäluottamusta valtion omistajapolitiikan pitkäjänteisyyteen. Me näemme valtion omistajapolitiikan avainsanoina aktiivisuuden, liiketoiminnan kehittämisen ja työpaikkojen synnyttämisen. Se palvelee myös hallituksen asettamaa 72 prosentin työllisyysastetavoitetta, Puura sanoo.