Petteri Orpo: Suomi ei saa eksyä euron kehittämisessä sivuraiteille

– Suomen etu ei ole eksyä EMU:ssa sivuraiteelle, vaan olla osa sitä joukkoa, joka vie tätä projektia eteenpäin meidän ehdoillamme, ei meistä huolimatta, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa kolumnissaan.

Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron on esittänyt euroalueelle yhteistä budjettia, valtiovarainministeriötä ja parlamenttia. Saksassa valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble on pitkään ajanut samoja tavoitteita yhdessä tiukemman kansallisten budjettien valvonnan kanssa. Hän on myös tuonut esiin ajatuksen Euroopan valuuttarahastosta. Espanja on kannattanut yhteisvastuullista velanottoa ja yhteistä työttömyysturvaa.

– EMU:n tulevaisuutta koskevassa keskustelussa on ollut havaittavissa uudenlaista pontta nimenomaan jäsenmaiden suunnalta, Orpo kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että Ranskan, Espanjan ja Saksan ehdotukset vaaitisivat perussopimusten muuttamista. Se ei Orpon mielestä ole juuri nyt ajankohtaista.

– Juuri nyt EMU:n kehittämisessä tulisi keskittyä jo sovittujen uudistusten toimeenpanoon sekä uudistuksiin jotka voidaan tehdä ilman perussopimusmuutoksia, Orpo kirjoittaa.

Suomelle pankkiunionin viimeistely on prioriteetti.

– Yleisesti ottaen jokaisen jäsenvaltion tulisi kantaa vastuu omasta talouspolitiikastaan ja vastata itse veloistaan, Orpo linjaa.

Hänen mukaansa "Suomi ei kannata jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalipoliittisten rakenteiden harmonisointia ja on suhtautunut varauksellisesti uusien tulonsiirtomekanismien luomiseen EU-maiden välille".

Orpo arvioi, että joukko jäsenmaita voi löytää yhteisymmärryksen euroalueen kehittämisestä nopeastikin ja tuoda pöytään esityksiä. Silloin Suomen pitäisi valita, haluaako se olla niissä mukana vai ei.

– Me emme saa jäädä odottelemaan, vaan meidän on oma-aloitteisesti valmistauduttava keskustelemaan erilaisista kehittämisehdotuksista. Meidän on oltava hereillä, Orpo toteaa.

Hänen mielestään Suomen paikka ei voi olla muualla kuin niissä pöydissä, joissa "tehdään päätöksiä eurooppalaisen projektin uusista muodoista".

